Vacinação contra a gripe é ampliada para toda a população em Poá

A Prefeitura de Poá deu início à vacinação contra a gripe para toda a população a partir dos seis meses de idade. A campanha ocorre gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15h30. Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento com foto, CPF e, se possível, a caderneta de vacinação.

Com o avanço dos casos de doenças respiratórias no outono e inverno, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu ampliar o público-alvo da vacinação, que até então era limitado a grupos prioritários. Agora, qualquer pessoa com mais de seis meses pode receber a dose nas UBSs do município.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é do tipo trivalente e protege contra três cepas atualizadas do vírus influenza: H1N1, H3N2 e um tipo de influenza B. A imunização é anual e tem como objetivo reforçar a proteção da população contra as mutações mais recentes do vírus, especialmente durante os meses mais frios, período em que há maior circulação de agentes infecciosos.

O secretário de Saúde, Silvanei Mamed, destacou a importância da medida. “Essa ampliação da imunização para pessoas acima de seis meses é importante para proteger toda a população, além de prevenir o agravamento das doenças respiratórias. A ampliação da vacinação para toda a população faz parte de uma série de medidas adotadas pela pasta para conter os efeitos dessas doenças durante o outono e inverno”, explicou.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, reforçou o apelo à população para que busque a imunização. “A ampliação de público é importante e orientamos as pessoas para que se protejam. Este é um período em que o país registra grande circulação de vírus respiratório e, consequentemente, aumento de casos de síndromes gripais, por isso é importante se proteger com a vacina”, finalizou.