Vacinação contra a gripe será levada ao Bom Prato nesta quarta-feira em Mogi

Como parte das estratégias para ampliar o acesso à vacinação contra a gripe, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar, realizará uma ação especial nesta quarta-feira (16/07), das 10h às 13h, no restaurante Bom Prato, na região central da cidade. A iniciativa busca facilitar a imunização, especialmente entre os grupos prioritários.

A secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi, destaca a importância da mobilização:

“Nosso compromisso é levar a vacina onde as pessoas estão. A gripe pode ser grave e a imunização é uma forma eficaz de proteger vidas, principalmente durante o inverno.”

A programação seguirá na próxima semana com novas ações: no dia 24 de julho, a vacinação acontecerá em dois locais — no Pró-Hiper, das 9h às 12h, e no Paradesporto, das 13h30 às 16h30. Enquanto a ação no Pró-Hiper será voltada a alunos e idosos, as demais atenderão o público geral a partir dos 6 meses de idade.

O imunizante aplicado é a vacina trivalente, atualizada para proteger contra os principais vírus em circulação neste inverno: Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B. A proteção se estabelece entre duas a três semanas após a aplicação da dose.

Além das ações itinerantes, a vacina segue disponível — enquanto durarem os estoques — em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Sete unidades funcionam com horário estendido até as 18h: Alto Ipiranga, Braz Cubas, Jundiapeba, Vila Suíssa, Santa Tereza, Jardim Camila e ESF Nova Jundiapeba. Os endereços podem ser consultados no site oficial da Prefeitura: www.mogidascruzes.sp.gov.br.

Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação. No caso das crianças, recomenda-se levar a caderneta de vacinação.

Desde 1º de julho, a vacina também está sendo aplicada nas duas unidades de pronto atendimento pediátrico da cidade — Pró-Criança e Pronto Atendimento Infantil do Hospital Municipal — para crianças atendidas nesses locais, desde que não apresentem sintomas gripais.

A vacinação está disponível para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade, com prioridade garantida por meio de reserva técnica para os grupos mais vulneráveis: idosos, crianças pequenas, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, indígenas, quilombolas e em situação de rua.

Até esta terça-feira (15/07), Mogi das Cruzes já aplicou 113.048 doses da vacina contra a gripe, alcançando 50,99% de cobertura do público-alvo. O índice é superior às médias nacional (44,24%), estadual (44,90%) e regional (42,13%), de acordo com dados do Ministério da Saúde.

O Bom Prato fica na Rua Professor Flaviano de Melo, 378, Centro.