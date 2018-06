Vacinação contra gripe é prorrogada até dia 22 em Ferraz

Ferraz de Vasconcelos prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe até sexta-feira, dia 22. Ao todo, o município já vacinou 19.543 pessoas dos grupos prioritários, o que representa 54,57% da meta. Doze Unidades Básicas de Saúde (UBSs) oferecem as doses na cidade..

Segundo a Prefeitura, a meta de imunizações na cidade é a de 33.990 pessoas, o que representa a 90% do grupo prioritário (pessoas com idade a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, trabalhadores da área de saúde, professores da rede pública e privada, mulheres gestantes e puérperas, indígenas e pessoas privadas da liberdade – incluindo adolescentes cumprindo medidas socioeducativos-, profissionais do sistema prisional e portadores de doenças que potencializam ao risco de complicações decorrentes a influenza.

Vale ressaltar que a vacinação já foi aberta para mais dois grupos no quadro de prioritários: adultos entre 50 e 59 anos de idade e as crianças entre 5 a 9 anos, que para atingir um número maior deste grupo, a equipe da Vigilância Epidemiológica está vacinando alunos nas creches e Escolas Municipais de Ensino Infantil (Emei’s) por meio do Programa Saúde na Escola. A previsão é que 1,2 mil alunos sejam imunizados.

De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde de Ferraz, Karina Rente, a procura continua baixa e a população deve procurar pela imunização. “Nosso número de vacinados, infelizmente, está abaixo do esperado, por isso estamos indo nas escolas, até para tentar aumentar esse número. Pedimos para que a população nos procure, temos doses disponíveis, e é necessário que os grupos prioritários estejam atentos para não perder mais esta prorrogação”, disse.

Para tomar a vacina, o ferrazense deve estar com carteirinha de vacinação e RG, e comparecer em uma UBS de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.