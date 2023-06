Vacinação contra Influenza é prorrogada até 30 de junho em Poá

O imunizante é destinado para toda população a partir dos seis meses de idade. A vacinação ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) das 08h30 às 15h30.

“O objetivo é imunizar o maior número possível de munícipes contra a Influenza, por isso, ressalto a importância do poaense comparecer ao posto de saúde mais próximo a sua residência para se vacinar. Estamos realizando a campanha em todas as 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS) para facilitar o acesso do cidadão à vacina”, afirmou o responsável pela Pasta, Alexandre Provisor.

Vale ressaltar que mesmo com a imunização liberada para grande parte da população, é importante que o grupo prioritário siga se vacinando.

De acordo com informações da Pasta, este grupo engloba: Crianças de seis meses até cinco anos, 11 meses e 29 dias; Gestantes e Puérperas; Pessoas com deficiência permanente; Professores da rede de ensino básico a superior; Indígenas e Quilombolas; Pessoas com 60 anos ou mais; Trabalhadores da saúde e da área de segurança; Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e Caminhoneiros.

“Toda população a partir dos seis meses deve se vacinar, porém, também é imprescindível que as pessoas que façam parte desse grupo prioritário compareçam até alguma das UBS’s e recebam o imunizante. Temos a meta de imunizar 90% desse público”, explicou o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Leonardo Barbosa Garcia.

A Secretaria de Saúde de Poá informa que a 25ª Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza, prevista inicialmente para acabar nesta quarta-feira (31/05), será prorrogada até o próximo dia 30 de junho (sexta-feira).