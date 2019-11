Vacinação contra o sarampo agora é destinada para jovens de 20 a 29 anos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes inicia nesta segunda-feira (18) a segunda etapa da Campanha de Vacinação contra o Sarampo, agora destinada para adultos jovens. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde para atualização de cadernetas e o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30. A imunização vai até 30 de novembro.

Desta vez o público prioritário está na faixa de 20 a 29 anos, que deverão receber atualização da vacina tríplice viral - que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

Na primeira etapa da mobilização, encerrada em 25 de outubro, foram imunizadas crianças de seis meses a menores de 5 anos. Em Mogi das Cruzes, foram verificadas 5.713 cadernetas de vacinação de crianças, das quais 1.351 crianças precisaram tomar a dose e as demais estavam com a caderneta atualizada.

É imprescindível levar a caderneta de vacinação para avaliação e anotação das equipes de vacinadores. Dentro da estratégia de cobertura vacinal definida pelo Ministério da Saúde, novas etapas da campanha contra o sarampo terão prosseguimento em 2020 com público alvo nas seguintes faixas: de 5 a 19 anos, de 30 a 49 anos e de 50 a 59 anos. Mas, independentemente dos cronogramas, é possível atualizar a dose em qualquer unidade de saúde.

Doença

Atualmente, Mogi das Cruzes está com 95 casos de sarampo confirmados e a grande maioria das vítimas não foi imunizada. “É muito importante que todos estejam com a caderneta em dia e, em caso de dúvida, basta procurar uma sala de vacina e receber as orientações técnicas necessárias”, explica a chefe da Vigilância Epidemiológica, Lilian Peres Mendes.

O sarampo é uma doença infecciosa, transmissível e extremamente contagiosa, podendo se tornar grave especialmente em crianças e adultos jovens. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por meio de secreções respiratórias, e os principais sintomas são febre alta (acima de 38,5º) e manchas vermelhas pelo corpo (com início na face e atrás das orelhas), acompanhadas de tosse, coriza ou conjuntivite.

A forma mais eficaz de prevenir o sarampo é a vacina, mas é importante lembrar que a dose é contraindicada para gestantes e imunodeprimidos, como pessoas submetidas a tratamento de leucemia e pacientes oncológicos. Em caso de dúvida, procure uma unidade de saúde ou entre em contato com a Vigilância Epidemiológica pelo telefone 4798-6768.