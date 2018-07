Vacinação contra paralisia infantil e sarampo começa em agosto na região

A Campanha Nacional de Vacinação contra paralisia infantil e o sarampo vai iniciar no dia 6 de agosto no Alto Tietê. As cidades da região também já agendaram o "Dia D" para 18 de agosto. Recentemente, pelo menos, três estados brasileiros tiveram surtos confirmados de sarampo. Até o momento, nenhum município do Alto Tietê registrou casos da doença. A poliomielite ou paralisia infantil é uma doença erradicada no País.

Em Mogi das Cruzes, para a campanha, a vacina estará disponível em todos os postos de saúde. A imunização será destinada para crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Já em Itaquá, a campanha que será feita de 6 a 24 de agosto prevê vacinar, a princípio, crianças contra a poliomielite (ou paralisia infantil) e também contra o sarampo. O município ainda aguarda orientações do Ministério da Saúde sobre possíveis ampliações para outras faixas etárias no caso da imunização contra o sarampo. Neste primeiro momento, a expectativa do município para esta campanha será de vacinar 21.702 crianças. De acordo com o Departamento de Vigilância Epidemiológica, a cidade não tem casos de sarampo desde 2016.

Em Ferraz, a campanha de vacinação contra sarampo acompanhando o calendário do Ministério da Saúde será de 6 a 28 de agosto. Segundo a administração municipal, como em todo território nacional, a expectativa será atingir 90% da população de risco.

Poá informou que a meta para esse ano é atingir 95% de cobertura vacinal com as vacinas poliomielite e SCR (vacina contra sarampo, caxumba e rubéola). Em 2018, a saúde poaense já imunizou, com a 1ª dose da vacina SCR, 643 pessoas, com cobertura vacinal de 40,88%. A 2ª dose foi aplicada em 436 pessoas, sendo a cobertura vacinal de 27,72%.

A Vacina inativa da poliomielite (vip) e a vacina sarampo, caxumba e rubéola ( SCR) estão disponíveis em todas as unidades básicas de Poá de segunda a sexta-feira das 8 as 15h30. E a vacina oral da poliomielite está disponível nas UBSs CS2, Calmon Viana, América e Nova Poá, também de segunda a sexta-feira das 8 as 15h30.

Surto no País

Um balanço recente, mostra que os estados do Amazonas e de Roraima, juntos, contabilizam cerca de 500 casos confirmados de sarampo neste ano e mais de 1,5 mil estão em investigação. No outro extremo do país, o Rio Grande do Sul também confirmou seis casos da doença este ano. E, conforme divulgado ontem, o Rio de Janeiro investiga quatro casos – um deles com resultado preliminar positivo pra sarampo.

Paralisia infantil

As baixas coberturas vacinais, principalmente em crianças menores de cinco anos, acenderam uma luz vermelha no país. Em reunião com representantes de estados e municípios, o Ministério da Saúde alertou que 312 municípios brasileiros estão com cobertura vacinal abaixo de 50% para a poliomielite (paralisia infantil).