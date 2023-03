Vagalume inicia atendimento ao público na próxima segunda

O Vagalume Saúde Infantil será aberto ao público na próxima segunda-feira, dia 6 de março, a partir das 7 horas. O novo serviço, que fica na rua Manuel de Oliveira, 30, no bairro do Mogilar (antigo prédio do Pró-Mulher), irá ampliar e humanizar o serviço de Pronto Atendimento para crianças da cidade com avanços importantes, como o aumento da capacidade de atendimento e o acolhimento especializado.

A solenidade de entrega do Vagalume Saúde Infantil está marcada para sábado (04/03), às 10 horas, e, na sequência, o equipamento passará por higienização terminal visando o início das atividades. O prefeito Caio Cunha realizou uma vistoria ao lado dos técnicos e responsáveis pelos preparativos finais da instalação. “Com infraestrutura de primeira, equipamentos de última geração, para diagnósticos e tratamentos ágeis e eficazes. Tudo para garantir atendimento de qualidade, como os mogianos e mogianas merecem".

A nova unidade funcionará 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. Para isso, a nova estrutura contará com seis consultórios médicos (o Pró-Criança possui quatro); 15 pontos de inalação (são 10 no Pró-Criança); três leitos de emergência (antes era apenas um) e cerca de 100 lugares de espera em recepções lúdicas e humanizadas.

Toda a equipe médica e de enfermagem é especializada em Pediatria e o atendimento será com prioridade para casos de emergência, conforme classificação de risco realizada na chegada de cada paciente. Haverá, ainda, psicólogo para acompanhamento e orientação dos casos necessários, das 10 às 22 horas.

Para completar, a unidade será dotada de uma farmácia interna instalada para atendimento exclusivo dos pacientes em consulta no local. A estrutura atenderá à reivindicação dos pais que passavam no Pró-Criança e depois tinham que seguir para outro posto de saúde para retirada do medicamento prescrito pelo médico.