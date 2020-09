Validade de dez anos para renovar CNH é positiva se houver fiscalização, diz especialista

O especialista em trânsito e mobilidade urbana, Nobuo Aoki Xiol, disse que o aumento no tempo de validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é positivo, mas ressalta a necessidade de maior fiscalização por parte das autoridades para evitar que motoristas andem com a carteira vencida.

"Cabe analisar se o afrouxamento do regramento de trânsito não vai provocar aumento no número de acidentes e vitimização no trânsito, fato que já ocorreu em 2006 com a alteração do CTB de 1997, da gradação das punições por excesso de velocidade, provocando no final do mesmo ano aumento significativo de mortes nas rodovias", explicou o especialista.

Xiol também comentou sobre outras mudanças ocasionadas pela aprovação do projeto que modificou leis do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Sobre o aumento de pontos para suspender a carteira, Xiol critica e afirma que "não encontra coerência nessa mudança, visto as quarenta mil mortes anuais no trânsito".

Outro ponto analisado por Xiol foi a manutenção do uso de cadeirinha para crianças até 10 anos. Na opinião dele "é positivo manter esta exigência". Assim como o uso do corredor por motocicletas, o especialista afirma que "não houve alteração significativa, pois permite que seja feito com trânsito parado ou lento".

As mudanças também alteraram leis sobre primeira CNH. Segundo Xiol, a primeira infração, leve ou média no período (ano), passa, a não somente ser possível sua conversão em advertência, mas também em não contagem de pontuação.

Multas

O DS informou na edição do dia 17 que o número de multas aplicadas em Suzano em abril deste ano caiu quase um terço em comparação com o mesmo mês do ano passado. Houve redução de 32,9%, passando de 8.696 multas aplicadas só em abril de 2019, para 5.828 no mês passado. Os dados são da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano.

Segundo a pasta, a redução ocorre por conta das medidas de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Isso fez com que o número de veículos reduzisse significativamente nas ruas desde o dia 23 de março, primeiro dia de quarentena no estado de São Paulo.