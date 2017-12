Van clandestina de transporte escolar é apreendida em Ferraz

A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Ferraz de Vasconcelos realizaram a apreensão de uma van escolar clandestina na cidade. O flagrante ocorreu na Vila São Paulo, em frente a uma escola, onde o suposto transporte escolar estava buscando quatro crianças da unidade.

A denúncia foi feita por outros permissionários do transporte escolar da cidade, e posteriormente, averiguada pela pasta e pela GCM, que apreendeu o veículo e o levou para o Pátio Municipal até que o proprietário regularize a situação. A van escolar estava com os pneus carecas, com falta de maçaneta nas portas, entre outras deficiências.

A Prefeitura não informou, porém, a data em que o flagrante foi feito.

Além disso, a diretora da unidade escolar e os pais dos estudantes foram informados sobre o ocorrido. Ainda no flagrante, junto ao “tio” da van, uma jovem menor de idade foi identificada como sendo a monitorada do transporte.

Segundo o titular do Transporte ferrazense, Antônio Carlos Alves Correia, é imprescindível que na hora dos pais procurarem transporte escolar para seus filhos, fiquem atentos ao selo da Prefeitura. “Estamos inclusive realizando a renovação de alvarás das vans escolares que trabalham em Ferraz, e as que estão devidamente regularizadas possuem nosso selo. Vale ressaltar que os pais podem também exigir a carteirinha e alvará expedidos pela Prefeitura, que são de porte obrigatório”, destaca Correia.