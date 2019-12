Varejão de Jundiapeba e feira de Cezar serão realizados nesta terça-feira

Devido ao feriado de Ano Novo, algumas feiras livres da cidade serão antecipadas. O varejão de Jundiapeba e a feira de Cezar de Souza, que ocorrem às quartas-feiras, serão realizados nesta terça-feira, 31 de dezembro, das 7h às 12h. Já a feira do Produtor Rural, realizada às quintas-feiras em frente à Mesquita, no Alto do Ipiranga, e a feira noturna do Centro, não funcionarão no dia 2 de janeiro. Para quem não abre mão de produtos fresquinhos na hora de cozinhar, é importante ficar atento aos horários.

Mogi das Cruzes conta com 192 feirantes e 266 varejistas cadastrados, dispostos em 17 feiras, 6 varejões, 2 feiras noturnas e 3 feiras temáticas. O programa Mogi é Agro, desenvolvido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Agricultura, conta com o projeto Bela Feira, que promoveu a revisão da legislação referente aos feirantes e visa a fortalecer o profissionalismo do setor, com o propósito de tornar os varejões e as feiras da cidade mais atrativas, ampliando seu potencial competitivo e mercadológico.

Abre e fecha:

A Prefeitura de Mogi das Cruzes não terá expediente na próxima terça e quarta-feira (31/12/2019 e 01/01/2020), devido ao feriado de Ano Novo. O atendimento ao público volta ao normal na quinta-feira (02/01/2020). No entanto, os serviços essenciais do município funcionarão normalmente todos os dias, atendendo às necessidades da população.

Na área da saúde, as unidades de pronto atendimento 24h estarão abertas para receber casos de urgência e emergência, além do Hospital Municipal, Pró-Criança e Cure 192.

O telefone 0800 773 0194, da Secretaria Municipal de Transportes, ficará disponível para atendimentos e informações. O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), pelo telefone 115, e a Defesa Civil, no 199, atenderão somente emergências.

Os parques Leon Feffer e Centenário funcionarão normalmente, das 6h às 18h. Já o Parque da Cidade terá seu funcionamento das 7h às 17h e a família mogiana poderá escolher entre os três locais para se divertir e usufruir das belezas naturais dos lugares.

O Mercado Municipal abrirá somente no dia 31, das 7h às 17h. Na quarta-feira (01/01/2020) permanecerá fechado.