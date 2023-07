Veja a programação da Cultura de SP para as férias do mês de julho no estado

As instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo oferecem, no mês de julho, uma ampla programação de férias contendo espetáculos de mágica, oficinas de fotografia, exposições imersivas e muito mais, para aproveitar com toda a família e gratuitamente.

Entre as atividades, está o “Espaço Mundo de Brincar”, no Museu da Imigração, no qual a garotada terá a oportunidade de aproveitar a amarelinha, piscina de bolinhas, pula-pula, túneis de bambolê, espaço para pintar, recortar e colar, se divertir com as massinhas de modelar, com tintas, pincéis. Os pequenos poderão usufruir do espaço de 01 a 30 de julho, de quarta a domingo, das 10h às 17h.

Os apaixonados por exposições imersivas poderão participar de uma experiência que mostra a grandiosidade dos mares e suas profundezas, no Museu Catavento, com a mostra “Oceano Sem Fronteiras”. A exposição apresenta conteúdos diversos, mapas e painéis sobre a economia oceânica, o litoral brasileiro, a relação dos humanos com o mar, além de alertar para problemas que afetam a biodiversidade, com consequências para a população global. Inaugurada no dia 16 de julho, ficará no museu até o dia 30 de julho.

Na Fábrica de Cultura do Jaçanã, as crianças poderão realizar atividades corporais que trabalham a coordenação motora e espacial, a cooperação e interação de forma lúdica por meio de brincadeiras tradicionais como pular corda, barra manteiga, entre outras, no dia 26 de julho, das 14h às 16h.

Já no litoral, o Museu do Café oferece o “Espaço Café com Leite”, que conta com atividades para crianças de todas as idades, com jogos educativos, brinquedos, espaço para leitura, oficina de minibarista, entre outros, além do “Cafezalzinho”, uma área lúdica e interativa dedicada à temática da cafeicultura, proporcionando diversão e aprendizado em uma minifazenda. Funciona do dia 05 ao dia 30 de julho, de quarta a domingo, das 11h às 17h.

Confira aqui a programação completa.