Vencedor do Prêmio de Melhor Performance de Poá lança seu primeiro álbum nesta sexta-feira

O primeiro álbum do cantor Rinas Francisco será lançado nesta sexta-feira em todas as plataformas digitais. “Com os Pés no Chão”, como é chamado o projeto, contém 10 faixas escritas pelo artista durante uma fase de mudanças na própria vida. Uma das canções compõem o álbum é a “Compartilha, por favor”, vencedora do Festival de Música de Poá 2023.

“Foi uma experiência maravilhosa participar do festival. Eu e meu parceiro, Lucas Morais, escrevemos a canção justamente para o concurso. Trata-se de uma sátira aos tempos modernos - no qual eu me rendo. Estou completamente aos pés da cafonice atual e este álbum representa toda essa minha doação. E ‘Compartilha, por favor’”, disse Rinas.

Neste último domingo, 13, Francisco lançou em seu canal do youtube o clipe de “Aonde o Pai Está”, uma das canções do álbum. “Esta música surgiu para mim durante a fase da pandemia, logo no começo da doença. Fala de um assunto muito delicado, quando meu pai faleceu. Tive que quebrar alguns tabus para gravar e deixar em exposição, mas acredito que, assim como eu me refugiei na poesia, essa música sirva de oração para muitas pessoas”, comenta.

O clipe está disponível no link:

https://www.youtube.com/watch?v=_WtaL_ZQ0Mg

Em setembro do ano passado, Rinas fez o lançamento de seu primeiro single, “Você se Perdeu”, uma canção romântica e lenta. “Eu comecei lançando os singles e agora vem o álbum. Tem muitas novidades ainda, o clipe de ‘Visceral’ também já está pronto e, em breve, devo lançar no meu canal do youtube”, acrescentou.

Visceral é o terceiro single lançado pelo cantor e foi escolhido para ser trilha sonora do filme “Anjos Exterminadores”, do diretor Janderson Geison. “Recebi o convite do diretor e achei o maior barato, é filme de terror, combinou totalmente com a minha música. Resultado: o clipe entrou para o filme e vamos fazer uma participação durante uma das cenas. Ficou tudo maravilhoso, é um clipe divertido. Estou ansioso para o lançamento”, disse.

Sobre novos projetos, Rinas conclui. “Estou no início da minha carreira, tenho muitos planos. O mais difícil está sendo cantar e dançar na corda bamba, sem incentivo, sem portas abertas e sem sombrinha. O Brasil também passa por uma fase de mudança, creio que o povo está evoluindo com essa história toda. E é aí que eu entro ‘com os pés no chão’”.

Para os interessados em acompanhar o artista, basta seguir em suas redes sociais @rinasfrancisco. O link para o pré-save do álbum também já está disponível:

https://ditto.fm/com-os-pes-no-chao

PROGRAMA O PORÃO

O cantor está na cena artística desde 2018 e atualmente também é apresentador do programa “O Porão” no youtube - onde participa como ator, diretor e roteirista. “O Porão nada mais é do que outra forma de refúgio. Ali eu solto todas as minhas ironias, sarcasmos e piadas fracas. Sou formado em jornalismo, então, misturei elementos de uma reportagem medíocre com humor bem elaborado. Escrevo coisas que eu gostaria de assistir, as programações brasileiras hoje em dia falam em inglês”, disse Francisco.

O programa “O Porão” fica disponível no youtube e vai ao ar todas às quintas-feiras, às 19h30. Além de Francisco, fazem parte do elenco os atores Andressa Passos, Fernanda Zorah, Jhony Uriel e Vinicius Moura (Chaveiro), com câmeras de Willow Rafael (Sherra).