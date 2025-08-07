Venda do Dia dos Pais deve crescer até 8%, prevê comércio regional

O comércio do Alto Tietê se prepara para um crescimento de 6% a 8% nas vendas para o Dia dos Pais deste ano. Os números são do Sincomércio, em comparação com o mesmo período de 2024. Segundo o sindicato, a projeção é positiva e se apoia na melhora da confiança do consumidor, na movimentação do comércio local e no reforço das ações promocionais voltadas ao fortalecimento da economia regional.

Os setores com maior destaque devem ser os de vestuário, calçados, perfumaria e eletrônicos. A expectativa é ainda mais positiva para os estabelecimentos que apostam em promoções e no atendimento personalizado ao cliente. Para impulsionar as vendas, o Sincomércio, em parceria com a CDL Mogi das Cruzes, o Sebrae e o Condemat, está promovendo neste ano a campanha “Moro Aqui, Compro Aqui”, que incentiva os consumidores a valorizarem o comércio do próprio bairro e da cidade. A ação contará com campanhas de conscientização, sorteios e benefícios exclusivos, reforçando a importância de comprar de quem gera emprego e renda na comunidade.

Em Suzano, a Associação Comercial e Empresarial (ACE) estima um crescimento de cerca de 4% nas vendas. De acordo com a entidade, os lojistas locais relataram um desempenho melhor em 2024 do que em 2023, tendência que deve se manter em 2025. A expectativa é que, neste ano, os níveis de vendas se aproximem dos registrados em 2019, último ano antes da pandemia da Covid-19.

Tanto a ACE quanto o Sincomércio destacam a importância de um bom desempenho no Dia dos Pais, uma vez que essa é uma das datas mais relevantes para o varejo no segundo semestre. O crescimento das vendas neste período contribui para fortalecer o comércio local, aumentar o faturamento dos lojistas, movimentar os estoques e gerar empregos temporários, além de abrir oportunidades para pequenos empreendedores.

