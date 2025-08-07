Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 07 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 07/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Venda do Dia dos Pais deve crescer até 8%, prevê comércio regional

Suzano tem expectativa de 4% no aumento das vendas locais

07 agosto 2025 - 08h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Venda do Dia dos Pais deve crescer até 8%, prevê comércio regionalVenda do Dia dos Pais deve crescer até 8%, prevê comércio regional - (Foto: Guynever Maropo/Arquivo DS)

O comércio do Alto Tietê se prepara para um crescimento de 6% a 8% nas vendas para o Dia dos Pais deste ano. Os números são do Sincomércio, em comparação com o mesmo período de 2024. Segundo o sindicato, a projeção é positiva e se apoia na melhora da confiança do consumidor, na movimentação do comércio local e no reforço das ações promocionais voltadas ao fortalecimento da economia regional.

Os setores com maior destaque devem ser os de vestuário, calçados, perfumaria e eletrônicos. A expectativa é ainda mais positiva para os estabelecimentos que apostam em promoções e no atendimento personalizado ao cliente. Para impulsionar as vendas, o Sincomércio, em parceria com a CDL Mogi das Cruzes, o Sebrae e o Condemat, está promovendo neste ano a campanha “Moro Aqui, Compro Aqui”, que incentiva os consumidores a valorizarem o comércio do próprio bairro e da cidade. A ação contará com campanhas de conscientização, sorteios e benefícios exclusivos, reforçando a importância de comprar de quem gera emprego e renda na comunidade.

Em Suzano, a Associação Comercial e Empresarial (ACE) estima um crescimento de cerca de 4% nas vendas. De acordo com a entidade, os lojistas locais relataram um desempenho melhor em 2024 do que em 2023, tendência que deve se manter em 2025. A expectativa é que, neste ano, os níveis de vendas se aproximem dos registrados em 2019, último ano antes da pandemia da Covid-19.

Tanto a ACE quanto o Sincomércio destacam a importância de um bom desempenho no Dia dos Pais, uma vez que essa é uma das datas mais relevantes para o varejo no segundo semestre. O crescimento das vendas neste período contribui para fortalecer o comércio local, aumentar o faturamento dos lojistas, movimentar os estoques e gerar empregos temporários, além de abrir oportunidades para pequenos empreendedores.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poá reúne gestores da Educação para planejamento do semestre
Região

Poá reúne gestores da Educação para planejamento do semestre

Itaquá Park Shopping tem oficina gratuita para pais e filhos
Região

Itaquá Park Shopping tem oficina gratuita para pais e filhos

Bazar Solidário completa a sua 4ª edição do ano de 2025 em Ferraz
Região

Bazar Solidário completa a sua 4ª edição do ano de 2025 em Ferraz

Projeto "Volta por cima" oferece palestras e cursos para as famílias atendidas pelo Cras em Ferraz
Região

Projeto "Volta por cima" oferece palestras e cursos para as famílias atendidas pelo Cras em Ferraz

Santa Casa de Mogi é a parceira da Prefeitura no maior mutirão de oftamologia da história da cidade
Região

Santa Casa de Mogi é a parceira da Prefeitura no maior mutirão de oftamologia da história da cidade

Poá assina convênios com Estado para reforma de estações da CPTM e construção de alças do Rodoanel
Região

Poá assina convênios com Estado para reforma de estações da CPTM e construção de alças do Rodoanel