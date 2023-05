Vendas do Dia das Mães devem crescer entre 7% e 10% em Mogi

O Dia das Mães, segundo melhor momento do calendário varejista, promete movimentar o comércio mogiano. A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) projeta alta entre 7% e 10% nas vendas em comparação com 2022. A pouco mais de uma semana para a data, que neste ano será celebrada no dia 14 de maio, a entidade orienta os comerciantes a aproveitarem o período para fortalecer os negócios.

Tradicionalmente os setores de vestuário, calçados, perfumaria e floricultura são os mais movimentados no Dia das Mães, mas nas últimas edições outros segmentos têm se beneficiado. “As lojas de eletroeletrônicos registram uma grande procura, assim como os bares e restaurantes que oferecem almoços especiais para a data, além de salões de beleza e clínicas de estética. O Dia das Mães é o evento mais importante do primeiro semestre e as expectativas são muito positivas”, analisou a presidente da Associação Comercial, Fádua Sleiman.

De acordo com a presidente, os lojistas devem aproveitar o período para aumentar o faturamento. “Entre as estratégias, os comerciantes precisam reforçar os estoques, especialmente dos produtos mais buscados na data. Capacitar sua equipe é um ponto chave, pois os filhos – os principais clientes da data – às vezes têm dúvidas sobre qual o melhor presente. Colaboradores ligados às principais tendências e diferentes perfis de mães podem auxiliar na escolha e garantir boas vendas”, destacou.

Uma vitrine atrativa também colabora para chamar a atenção dos clientes. “Elaborar kits prontos para presentear, criar parcerias com outras empresas para oferecer cupons de descontos ou benefícios, e disponibilizar diversas formas de pagamento são sugestões para incentivar as vendas”, orientou Fádua. A previsão é que o tíquete médio dos presentes fique em R$ 150,00.

Campanha

Entre as ações da ACMC para apoiar o comércio no período está a campanha Mundo de Prêmios, que na etapa do Dia das Mães vai sortear duas escovas secadoras de cabelo e um conjunto de joias no dia 12 de maio. A cada R$ 50,00 em compras nas lojas participantes os clientes recebem um cupom para concorrer. A participação é cumulativa, ou seja, se inscrevendo para a primeira rodada você concorrerá às próximas. A lista com os estabelecimentos parceiros pode ser consultada no site da Associação Comercial (www.acmc.com.br).