Vendas no comércio devem crescer 3% no Dia das Mães

Mesmo com tendências muito próximas a do ano anterior, o comércio varejista de 2025 estima um crescimento de até 3% nas vendas para o Dia das Mães no Alto Tietê. Considerada a segunda data mais importante do varejo, a ocasião promete movimentar as lojas da região e aquecer as vendas do setor.

As estimativas do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) do Alto Tietê apontam para um crescimento de 3% a 5% nas vendas. O varejo brasileiro deve movimentar R$ 13,2 bilhões, o equivalente a uma alta de 3,5% sobre 2024. Já a FecomercioSP projeta faturamento de R$ 63 bilhões no estado de São Paulo, sendo este o maior volume desde 2008.

Os comerciantes da região já preparam as lojas com reforço nas equipes e ações promocionais para atrair os consumidores. Para a Associação Comercial e Empresarial (ACE), o aumento das vendas também deve girar em torno dos 3%.

Além do varejo físico, o comércio eletrônico também deve ganhar destaque. A ACE apontou que o e-commerce deve registrar um desempenho positivo, impulsionado pela praticidade e pelo alcance das plataformas digitais.

O cenário demonstra confiança dos empresários na retomada gradual da economia, antes afetada pela pandemia, e na força do Dia das Mães como data estratégica para o setor varejista.