Verão e Saúde Bucal: APCD-RMC orienta sobre os cuidados necessários durante a estação mais quente

O verão chegou trazendo altas temperaturas. A estação mais quente do ano exige cuidados redobrados com a saúde em geral, o que inclui também a saúde da boca. A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regional de Mogi das Cruzes (APCD-RMC) orienta que os pacientes incluam em sua rotina hábitos que garantam dentes e boca saudáveis. No total, são quatro dicas básicas para que a população chegue ao fim do verão com os sorrisos livres das cáries, infecções e lesões que possam evoluir para o câncer de boca.

“Estamos em uma época do ano em que é importante se manter alerta aos reflexos das altas temperaturas para o corpo. A forma como cada pessoa encara o verão, com mudanças na rotina de cuidados e de alimentação, poderá ter consequências diretas para a saúde bucal. A APCD Regional de Mogi das Cruzes alerta para que a população siga as orientações dos cirurgiões-dentistas para um verão mais saudável”, ressalta o presidente da APCD-RMC, o cirurgião-dentista Paulo Oliveira.

A primeira orientação essencial é a proteção à exposição solar. Muitas pessoas fazem uso correto do protetor solar no corpo e rosto, mas acabam se esquecendo de usar também o protetor solar labial. Esse é um erro que deve ser corrigido, uma vez que a exposição crônica e excessiva à radiação solar ultravioleta pode provocar a quelite actínica, condição que acomete mais frequentemente o lábio inferior e pode causar câncer de boca.

A segunda dica é para que as pessoas não se descuidem da higienização da boca durante as viagens, lembrando-se de colocar na mala itens como escova e pasta de dentes, fio dental e enxaguante bucal. Além disso, no verão é comum que haja maior ingestão de bebidas alcoólicas e cítricas, que são potencialmente prejudiciais à saúde da boca. A dica é não exagerar na ingestão deste tipo de líquido e sempre realizar a correta higienização dos dentes.

A APCD-RMC alerta ainda que pais e mães devem cuidar da higiene bucal das crianças e controlar a ingestão de alimentos e bebidas ricos em açúcar. “Nessa época do ano, é comum que as crianças aumentem o consumo de produtos açucarados como, por exemplo, sorvetes, picolés, sucos e refrigerantes. Apesar de refrescantes, eles podem ser grandes vilões da saúde bucal, aumentando a incidência de cáries entre os pequenos. Por isso, é fundamental que os pais estejam atentos, fazendo escolhas inteligentes e equilibradas para os filhos”, destaca Paulo Oliveira.

Por fim, a quarta dica é para a população cuide da hidratação do corpo, aumentando a ingestão de água, especialmente nos dias mais quentes. “No verão, o corpo perde mais sais minerais e água por meio do suor. Sem a reposição adequada, o paciente pode entrar em quadro de desidratação. O indivíduo desidratado fica com baixa imunidade e mais propenso a desenvolver infecções virais, como a herpes, por exemplo”, pontua o presidente da APCD-RMC.

