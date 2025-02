Verão Solidário' arrecada doações para famílias de Ferraz

O primeiro dia da campanha “Verão Solidário” movimentou a região central de Ferraz de Vasconcelos com a arrecadação de doações para as famílias que sofreram com as fortes chuvas nessa última semana. A ação é do Fundo Social de Solidariedade, que montou um drive-thru especial na Praça dos Trabalhadores, no Centro de Convenções, para arrecadar produtos de limpeza, itens de higiene e alimentos não perecíveis.

A mobilização começou nesta quarta-feira (5) e vai até 8 de fevereiro, sábado. Para colaborar, basta comparecer no local das 10 às 15 horas e fazer a doação de itens como detergente, sabão em pó, água sanitária, papel higiênico, palha de aço, desinfetante, álcool, esponja de lavar louças, sabonete, creme dental, shampoo, absorvente, fralda infantil ou geriátrica e escova de dente. É importante destacar que esses são os produtos principais e, quem puder colaborar com outros itens, também serão bem-vindos.



“Contamos com a colaboração de todos nesse momento tão delicado para tantos moradores. Empresários e comerciantes que desejam colaborar, estamos de braços abertos para receber as doações e ajudar quem mais precisa”, destaca a presidente do órgão, Cida Gambale.

A Praça dos Trabalhadores está localizada na Avenida Brasil, altura do número 1.807, na Vila Romanopolis. O Fundo Social de Solidariedade também recebe doações na própria sede, na Rua Santa Catarina, 330. Mais informações pelo telefone 4678-4018.