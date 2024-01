Verbas do Desenvolve SP para região crescem 213% e atingem R$ 93,3 milhões

O programa estadual Desenvolve SP destinou, em 2023, R$ 93,3 milhões para as dez cidades do Alto Tietê. O valor é 213% maior do que o emprestado em 2022, quando a região recebeu ao todo R$ 29,8 milhões.

Mogi das Cruzes e Guarulhos se destacaram nos desembolsos do período. A liberação de crédito na primeira cidade aumentou 284,8%, passando de R$ 3,3 milhões em 2022 para R$ 12,7 milhões em 2023. Já Guarulhos teve crescimento de 190% (de R$ 21,1 milhões para R$ 61,2 milhões).

Para a Grande São Paulo, foram desembolsados nestes 11 meses mais de R$ 317,6 milhões a agentes públicos e micro, pequenos e médios empreendedores, 13,2% mais que os R$ 280,4 milhões do ano passado.

Em todo o estado de São Paulo, a Desenvolve SP registrou de janeiro a novembro de 2023 desembolso superior a R$ 865,3 milhões a agentes públicos e micro, pequenos e médios empreendedores, montante 34,7% maior que os R$ 642,2 milhões do ano passado e 29,2% superior aos R$ 669,5 milhões de 2021. Onze das 16 RAs do território paulista tiveram aumento na liberação de crédito no período.

Dos R$ 865,3 milhões, R$ 435,4 milhões (50,3%) foram para empresas privadas. Os outros 49,7% (R$ 429,9 milhões) equivalem a liberações de crédito para prefeituras paulistas investirem em mobilidade urbana, inovação, infraestrutura etc. O desembolso para gestores públicos teve alta expressiva entre janeiro e novembro: 1.333% na comparação com igual período de 2021 (R$ 30 milhões) e 319% tendo os mesmos 11 meses do ano passado como parâmetro, quando houve a liberação de R$ 102,6 milhões.

No dia 20 de outubro, a Desenvolve SP atingiu outra marca significativa: R$ 739,1 milhões em desembolsos em 2023, valor superior ao registrado em todo o ano de 2022 (R$ 735,7 milhões).

Desenvolvimento sustentável

Os resultados traduzem, segundo o diretor de Negócios da Desenvolve SP, Gustavo Melo Santos, o empenho da agência de fomento em democratizar o crédito ao setor privado e financiar investimentos nos municípios paulistas, a fim de promover melhorias estruturais, sustentabilidade e geração de renda. “Os números demonstram o compromisso da instituição com seu papel de fomentar a economia estadual, amparada no desenvolvimento sustentável. Também fortalece nosso trabalho de contribuir para a consolidação das políticas públicas no estado”, afirma.