Vereador Adilson Horse discute implantação do Programa Muralha Paulista na região de Palmeiras

O vereador Adilson de Lima Franco (União Brasil), o Adilson Horse, se reuniu com o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, na última segunda-feira (11/08), para tratar da ampliação das câmeras de monitoramento e da possível implantação do Programa Muralha Paulista na região de Palmeiras.

Durante o encontro, Horse destacou a importância de ampliar o sistema de vigilância da cidade, ressaltando o potencial da tecnologia Muralha Paulista, que integra câmeras de alta resolução, sistema de leitura automática de placas (OCR) e inteligência artificial para rastreamento em tempo real de veículos suspeitos. O objetivo é criar um cinturão de segurança capaz de controlar de forma mais eficiente a entrada e saída de veículos, contribuindo para a prevenção de crimes e para respostas rápidas em ocorrências.

O programa já é utilizado com sucesso em diversas cidades do Estado de São Paulo, auxiliando na localização de veículos roubados, na identificação de foragidos e no monitoramento de rotas utilizadas pelo crime organizado. A expectativa é que, com sua implantação, Suzano fortaleça ainda mais a segurança, especialmente na região de Palmeiras, considerada uma das principais entradas do município.

O secretário Francisco Balbino reforçou que a proposta é importante e está alinhada ao planejamento estratégico da pasta. “A tecnologia é uma grande aliada no combate à criminalidade. Em Suzano, já contamos com 1,4 mil câmeras na Central de Segurança Integrada (CSI) e, sem dúvidas, o Muralha Paulista trará mais eficiência às nossas operações. Esta é uma bandeira de todos nós. A parceria com o Legislativo é fundamental para que possamos avançar com iniciativas que realmente façam a diferença para os suzanenses”, declarou.

Segundo Horse, lutar por uma Suzano mais segura é uma das principais missões de seu mandato. “A segurança da nossa população é prioridade absoluta. A implantação do Muralha Paulista, sobretudo na região de Palmeiras, vai trazer mais agilidade no combate ao crime e garantir mais tranquilidade para as famílias. Seguiremos trabalhando em parceria com a Secretaria de Segurança Cidadã e com o prefeito Pedro Ishi para trazer mais essa conquista para Suzano”, afirmou.