Vereador Adilson Horse sobe à tribuna e reforça seu compromisso com a população suzanense

A Câmara Municipal de Suzano realizou nesta quarta-feira (5 de fevereiro), a primeira sessão ordinária do ano, marcando o início dos trabalhos legislativos. O vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União Brasil), teve a oportunidade de subir à tribuna pela primeira vez, fazendo um discurso emocionado e reafirmando seu compromisso com a população suzanense.



Em sua fala, o vereador agradeceu aos eleitores pela confiança depositada e ressaltou sua disposição para trabalhar incansavelmente por Suzano. “Hoje damos início a um novo ciclo de trabalho, dedicação e compromisso com aqueles que nos confiaram essa missão”, declarou.



O parlamentar também destacou a importância da atuação conjunta com o prefeito Pedro Ishi, com a primeira-dama Déborah Raffoul e com o vice-prefeito Said Raful, além dos demais vereadores da Casa de Leis. “Pedro Ishi e Said Raful seguem realizando uma gestão brilhante, dando continuidade ao grande legado do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e da primeira-dama Larissa Ashiuchi. Juntos, eles mostram que Suzano pode mais, e é com esse espírito que venho somar esforços nesta jornada”, afirmou.



Entre as principais bandeiras que defenderá no mandato, Adilson Horse deu ênfase à Segurança Pública, tema que será uma de suas prioridades. “É dever do poder público garantir tranquilidade e bem-estar para nossa gente, e tenham certeza de que essa será uma das minhas principais lutas”, reforçou.



Por fim, o vereador destacou sua disposição para atuar de forma presente, ouvindo as demandas da população e buscando soluções para os desafios da cidade. “Porque esse mandato não é meu, é de cada cidadão que sonha e acredita em um futuro melhor para Suzano”, concluiu.



A primeira sessão do ano contou com a presença do presidente da Câmara, Artur Takayama, além dos demais parlamentares e autoridades municipais.