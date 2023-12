Vereador Farofa é eleito novo presidente da Câmara de Mogi

O vereador Francimário Vieira de Macedo (PL), o Farofa, venceu a eleição para a presidência da Câmara de Mogi das Cruzes nesta terça-feira (12). Foram 14 votos a 9.

Farofa conquistou mais votos do que a vereadora Fernanda Moreno (MDB). O vereador do PL vai comandar a Câmara durante o exercício de 2024.

A mesa diretiva do Legislativo mogiano no ano que vem terá os seguintes vereadores: Francimário Vieira (PL), o Farofa (presidente); Malu Fernandes (SD), (primeira vice-presidente); Inês Paz (PSOL), (segunda vice-presidente); Edson Santos (PSD), (primeiro secretário), e Carlos Lucarefski (PV), (segundo secretário).



“Agradeço a Deus em primeiro lugar. Foram 15 dias de negociação política. Agradeço em seguida ao presidente nacional do meu partido, Valdemar Costa Neto, que acreditou no meu nome. Também não posso deixar de ser grato à grandeza do vereador Clodoaldo (Clodoaldo de Moraes, PL) por ter aceitado a minha candidatura neste contexto”, disse Farofa, logo após o resultado da eleição.



Com 16 sufrágios favoráveis e sete abstenções, a vereadora Malu Fernandes foi escolhida como primeira vice-presidente.



Inês Paz foi conduzida ao cargo de segunda vice-presidente, com 15 votos favoráveis e oito abstenções.



Já Edson Santos foi selecionado por seus pares a ocupar o cargo de primeiro secretário da mesa diretiva do Legislativo em 2024 com 20 votos favoráveis e três abstenções.

Carlos Lucarefski será o próximo segundo secretário da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, tendo sido conduzido ao cargo com 14 votos a favor e nove abstenções.



O atual presidente da Câmara, Marcos Furlan (Pode), desejou boa sorte à nova mesa diretiva.

“Desejo a todos vocês um grande mandato. Agradeço a todos os vereadores por esses meus dois anos na presidência. Espero que seja um mandado harmônico, em prol de Mogi das Cruzes”, disse Furlan.