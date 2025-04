Vereador João Sabugo visita horta e pomar da Sociedade São Vicente de Paulo

O vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo, visitou na semana passada a Horta e Pomar Comunitário e da Caridade da Sociedade São Vicente de Paulo. No local, são produzidos alimentos orgânicos para o asilo São Vicente de Paulo, localizado no Parque Maria Helena, e para moradores do entorno.

O espaço é cuidado por Waldir Rodrigues e Francisco Moreira. A visita monitorada foi acompanhada pelo engenheiro ambiental Gustavo Molina.

Rodrigues agradeceu a visita. “Pouco a pouco, queremos formar uma grande rede de caridade, formada pelos voluntários, que se reúnem em conferências, e com o apoio da municipalidade e da Câmara”, disse.

João Sabugo contou que auxiliou na construção do Viveiro Municipal desde o seu início, sete anos atrás. “Fico feliz de ver um espaço que tinha só mato e entulho transformado num ambiente agradável, cheio de vida e verde”, disse. “Me coloco à disposição para auxiliar o projeto e toda a Sociedade de São Vicente de Paulo do município de Suzano”, completou.