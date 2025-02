Vereador Adilson Horse é eleito presidente da Comissão de Segurança da Câmara de Suzano

O vereador Adilson de Lima Franco (União Brasil), o Adilson Horse, foi eleito presidente da Comissão Permanente de Segurança Cidadã da Câmara de Suzano na manhã desta terça-feira (04/02), quando os parlamentares reuniram-se para definir a composição dos 12 grupos fixos voltados à análise das proposituras que entrarão em processo de votação no poder Legislativo.

Sob a liderança do presidente da Casa de Leis suzanense, o vereador Artur Takayama, a reunião que elegeu Horse como líder de seu grupo também ratificou os parlamentares Dirceu Carlos da Silva (Republicanos), o Filho do Carlão da Limpeza, como relator da comissão, e José Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira, como terceiro membro. As outras 11 comissões definidas foram as de Administração Pública; Economia; Educação, Cultura, Esporte e Turismo; Ética Parlamentar; Proteção e Bem-Estar Animal; Saúde; Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana; Finanças e Orçamento; Justiça e Redação; Política Social e Política Urbana e Meio Ambiente.

Para coordenar a comissão responsável pela avaliação das propostas para a segurança pública e pela fiscalização do trabalho feito no setor, a eleição de Horse representa a posse de um nome de ampla experiência e expertise no tema. Policial civil há mais de 20 anos, o parlamentar já integrou o poder Executivo suzanense como um dos responsáveis pela Fiscalização Ambiental entre os anos de 2013 e 2015, tendo participado de torneios internacionais enquanto oficial de segurança entre 2017 e 2019, antes de tornar-se diretor na Secretaria Municipal de Governo, setor que ocupou até o início de 2024. Agora, eleito e empossado vereador com 2.337 votos, o parlamentar assume a comissão com o desafio de ser a principal voz da Câmara na busca conjunta entre os poderes Legislativo e Executivo por uma cidade cada vez mais segura.

Horse destacou que ser indicado à presidência da comissão é motivo de grande honra. “São mais de duas décadas de um trabalho constante no meio da segurança, sendo a ampla maioria destes aqui em Suzano. Agradeço a confiança dos colegas vereadores, prometo dedicação e vigilância total em prol do avanço deste setor na nossa cidade”, disse.