Vereadores de Mogi acompanham balanço dos 100 primeiros dias da Secretaria de Saúde

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes participou da apresentação do balanço dos 100 primeiros dias da atual gestão da Secretaria Municipal de Saúde. O evento, realizado na manhã desta sexta-feira (30), reuniu autoridades do Executivo e do Legislativo para a divulgação das principais ações e resultados obtidos pela pasta nesse início de mandato.

Representando o Legislativo, estiveram presentes os vereadores Edson Santos (PSD), Priscila Yamagami Kähler (PP), Rodrigo Romão (PCdoB) e Johnny da Inclusão (Avanti). A presença dos parlamentares reforça o papel fiscalizador e colaborativo da Câmara na construção de políticas públicas voltadas à melhoria dos serviços de saúde oferecidos à população.

Durante a apresentação, a secretária municipal de Saúde, Rebeca Barufi, destacou uma série de medidas implementadas com foco em eficiência, acessibilidade e humanização do atendimento. Entre as ações citadas estão: a renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); a implantação do SIS Libras — sistema que oferece interpretação em Libras por videochamada durante consultas médicas; a realização de mutirões da saúde; a redução do tempo de espera nas unidades básicas; e a economia significativa em contratos da pasta.

Outro destaque foi a adoção da estratégia de drive-thru para ampliar a cobertura vacinal na cidade, otimizando tempo e recursos. Segundo Barufi, o objetivo é ampliar o acesso e garantir mais agilidade nos serviços prestados à população.

A secretária ressaltou que os resultados positivos desses primeiros 100 dias são fruto de uma gestão pautada em planejamento, organização e responsabilidade com os recursos públicos.

“Quando há planejamento é possível alcançar resultados com eficiência.”

A iniciativa da Secretaria em prestar contas de forma pública foi elogiada pelos vereadores, que reforçaram a importância do diálogo constante entre os poderes para garantir mais transparência e efetividade nas ações municipais.

O vereador Edson Santos destacou que já é possível perceber avanços concretos na área da saúde e afirmou que o trabalho da atual gestão tem sido reconhecido positivamente pela população. Para ele, o município caminha para retomar sua posição de destaque na região: “Nós já sentimos a diferença na saúde da cidade. Normalmente as críticas chegam, mas os elogios não, mas quero dizer que tenho ouvido muitos elogios da população sobre o trabalho que está sendo feito. Tenho certeza que em pouco tempo a Saúde de Mogi das Cruzes voltará a ser referência na região.”

A vereadora Priscila Yamagami Kähler também reforçou a importância da parceria entre Executivo e Legislativo para a construção de políticas públicas eficazes e duradouras: “Essa parceria da Câmara com os nossos gestores municipais é fundamental. A causa tem que ser o nosso grande foco, precisamos unir forças para ter uma cidade com uma boa saúde”, afirmou.

A prefeita Mara Bertaiolli (PL) elogiou a atuação da secretária Rebeca Barufi e do secretário-adjunto Luiz Bot, destacando o comprometimento da equipe em enfrentar os desafios com responsabilidade e paixão pelo serviço público:

“O que eu preciso falar quando tenho duas pessoas dessa qualidade, não apenas profissionais, mas pessoas valorosas. Eles estão fazendo o melhor e são apaixonadas pelo que fazem e é disso que nós precisamos. Em nome de toda a administração quero agradecer aos dois pela confiança e por topar sair da zona de conforto para estarem aqui. Todos sabem como encontramos a saúde”, ressaltou.

A apresentação dos 100 dias reforça, segundo a Prefeitura, o compromisso da atual gestão com a transparência e a participação social, e reafirma o papel do Legislativo na fiscalização e no acompanhamento das políticas públicas de saúde em Mogi das Cruzes.