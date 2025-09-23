Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 23 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 23/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Vereadores de Mogi acompanham sanção do Plano da Primeira Infância

Plano Municipal da Primeira Infância terá validade de 10 anos e passará por revisão a cada dois anos

23 setembro 2025 - 22h00Por de Mogi
Vereadores de Mogi acompanham sanção do Plano da Primeira InfânciaVereadores de Mogi acompanham sanção do Plano da Primeira Infância - (Foto: Divulgação/CMMC)

Em solenidade na sede da Prefeitura, o presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Francimário Vieira (PL), o Farofa, participou da sanção ao Plano Municipal da Primeira Infância, que havia sido aprovado no Legislativo na semana passada. Ao lado da prefeita do Município, Mara Bertaiolli (PL), e do coordenador especial para a Primeira Infância, Cláudio Rodrigues, também compareceram os vereadores Malu Fernandes (PL) — presidente da Comissão Permanente de Educação do Legislativo —, Bi Gêmeos (PSD), Edson Santos (PSD), Pedro Komura (União Brasil), Johnross (PRD e Priscila Yamagami (PP).

Além da sanção do Plano, o evento foi marcado pelo início das operações do “Monitor de Dados da Primeira Infância”. O personagem virtual “Nelson, o nenê”, ajudou na apresentação dos dados que vão nortear as políticas públicas da primeira infância, fase da vida que abrange crianças desde a gestação (idade zero) até os seis anos de vida.

Farofa disse que os vereadores se esforçaram para aprovar o projeto de lei que criou o Plano da Primeira Infância com velocidade e discernimento. “Fiquei muito feliz porque todos os vereadores entenderam a importância do tema. Em 40 dias, a propositura tramitou nas comissões pertinentes, passou por audiência pública e recebeu o aval dos meus pares em plenário. Foi uma demonstração da boa vontade dos parlamentares em ajudar nossa prefeita a fazer o melhor na vida dos mogianos. Nossa prefeita, como mãe e professora, tem muita sensibilidade nessas questões. Agradeço especialmente aos profissionais das creches e escolas municipais pelo cuidado com nossas crianças”.

A prefeita Mara Bertaiolli agradeceu a agilidade e a compreensão da Casa de Leis mogiana na análise do tema. “Obrigada à Câmara. Nossos vereadores votaram rápido porque entenderam a relevância deste projeto. Toda vez que houver um projeto importante para os mogianos, eu assumo o compromisso de chamar os vereadores aqui e fazer todas as explicações que forem necessárias”.

Plano

O Plano Municipal da Primeira Infância terá validade de 10 anos e passará por revisão a cada dois anos. Trata-se de um compilado de estratégias multissetoriais que vão envolver Educação, Nutrição, Mobilidade, Obras, Lazer, Cultura, Esporte, Saúde, Segurança, Meio Ambiente, entre outras áreas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Zugaib mostra como lidar com os 'limões' da vida em novo livro
Filosofia Bruta

Zugaib mostra como lidar com os 'limões' da vida em novo livro

Ferraz promove ação com alunos surdos durante a Semana Nacional do Trânsito
Região

Ferraz promove ação com alunos surdos durante a Semana Nacional do Trânsito

1°Petpalooza é realizado em Ferraz com bandas de rock e atividades para os pets
Região

1°Petpalooza é realizado em Ferraz com bandas de rock e atividades para os pets

Defesa Civil de Ferraz recebe uniforme completo e padronizado
Região

Defesa Civil de Ferraz recebe uniforme completo e padronizado

Sebrae-SP apoia Expo Alto Tietê e fortalece o desenvolvimento de pequenos negócios
Região

Sebrae-SP apoia Expo Alto Tietê e fortalece o desenvolvimento de pequenos negócios

Poá abre inscrições para Educação Infantil 2026 na rede municipal
Educação

Poá abre inscrições para Educação Infantil 2026 na rede municipal