Vereadores de Mogi acompanham sanção do Plano da Primeira Infância

Em solenidade na sede da Prefeitura, o presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Francimário Vieira (PL), o Farofa, participou da sanção ao Plano Municipal da Primeira Infância, que havia sido aprovado no Legislativo na semana passada. Ao lado da prefeita do Município, Mara Bertaiolli (PL), e do coordenador especial para a Primeira Infância, Cláudio Rodrigues, também compareceram os vereadores Malu Fernandes (PL) — presidente da Comissão Permanente de Educação do Legislativo —, Bi Gêmeos (PSD), Edson Santos (PSD), Pedro Komura (União Brasil), Johnross (PRD e Priscila Yamagami (PP).

Além da sanção do Plano, o evento foi marcado pelo início das operações do “Monitor de Dados da Primeira Infância”. O personagem virtual “Nelson, o nenê”, ajudou na apresentação dos dados que vão nortear as políticas públicas da primeira infância, fase da vida que abrange crianças desde a gestação (idade zero) até os seis anos de vida.

Farofa disse que os vereadores se esforçaram para aprovar o projeto de lei que criou o Plano da Primeira Infância com velocidade e discernimento. “Fiquei muito feliz porque todos os vereadores entenderam a importância do tema. Em 40 dias, a propositura tramitou nas comissões pertinentes, passou por audiência pública e recebeu o aval dos meus pares em plenário. Foi uma demonstração da boa vontade dos parlamentares em ajudar nossa prefeita a fazer o melhor na vida dos mogianos. Nossa prefeita, como mãe e professora, tem muita sensibilidade nessas questões. Agradeço especialmente aos profissionais das creches e escolas municipais pelo cuidado com nossas crianças”.

A prefeita Mara Bertaiolli agradeceu a agilidade e a compreensão da Casa de Leis mogiana na análise do tema. “Obrigada à Câmara. Nossos vereadores votaram rápido porque entenderam a relevância deste projeto. Toda vez que houver um projeto importante para os mogianos, eu assumo o compromisso de chamar os vereadores aqui e fazer todas as explicações que forem necessárias”.

Plano

O Plano Municipal da Primeira Infância terá validade de 10 anos e passará por revisão a cada dois anos. Trata-se de um compilado de estratégias multissetoriais que vão envolver Educação, Nutrição, Mobilidade, Obras, Lazer, Cultura, Esporte, Saúde, Segurança, Meio Ambiente, entre outras áreas.