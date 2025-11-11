Vereadores de Mogi acompanham vistoria em área que abrigará nova UPA

Vereadores da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes inspecionaram nesta sexta-feira, 7, a convite do prefeito em exercício, Teo Cusatis, o terreno da antiga fábrica de pianos Schwartzmann, em Braz Cubas, que abrigará a maior UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Cidade. Estimativas preliminares apontam que as obras custarão aproximadamente R$ 8 milhões. O espaço conta com 8 mil metros quadrados de área, com dois mil m² edificados.

O Legislativo foi representado pelo presidente da Casa de Leis mogiana, Francimário Vieira Farofa (PL). Também prestigiaram a visita técnica os vereadores Malu Fernandes (PL), Priscila Yamagami (PP), Edson Santos (PSD), Maurinho do Despachante (PRD), Johnross (PRD), Osvaldo Silva (REP), Pedro Komura (União Brasil), Rodrigo Romão (PCdoB) e professor Edu Ota (Pode).

“Essa região de Braz Cubas, que engloba o Jardim Universo e o Jardim Santa Tereza, há tempos merecia um investimento de grande porte para aliviar a demanda de pacientes. Essa UPA, que terá nível 3 de atendimento, vai ser um enorme salto na qualidade da nossa saúde. Saio daqui hoje muito feliz: afinal, teremos para os moradores um Hospital, uma maternidade e uma UPA”, disse Farofa, lembrando que a nova maternidade será construída no local e que ao lado já opera o Hospital Municipal de Braz Cubas.

Segundo Farofa, os parlamentares vão se mobilizar para conquistar mais verbas a fim de viabilizar a construção do empreendimento de saúde. “Já existem R$ 6 milhões nos cofres da Prefeitura, que vieram de emenda do deputado federal Márcio Alvino (PL). Vamos unir esforços para conseguir mais recursos”.

No mês passado, a Prefeitura obteve a posse da área, que já era considerada pública desde 2008. O terreno foi adjudicado por dívidas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

O prefeito em exercício falou sobre o investimento. “Hoje é um dia muito feliz. A UPA de Braz Cubas vai trazer imenso alívio para a demanda de urgência e emergência de Mogi das Cruzes. Desde que o Pronto-Socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo fechou, em 2021, nossa rede pública está estrangulada nesse quesito. Hoje, só temos o Pronto-Socorro da Santa Casa”, informou.