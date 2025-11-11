Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 11 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Vereadores de Mogi acompanham vistoria em área que abrigará nova UPA

Estimativas preliminares apontam que as obras custarão aproximadamente R$ 8 milhões

10 novembro 2025 - 20h30Por de Mogi
Vereadores de Mogi acompanham vistoria em área que abrigará nova UPAVereadores de Mogi acompanham vistoria em área que abrigará nova UPA - (Foto: Diego Barbieri/CMMC)

Vereadores da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes inspecionaram nesta sexta-feira, 7, a convite do prefeito em exercício, Teo Cusatis, o terreno da antiga fábrica de pianos Schwartzmann, em Braz Cubas, que abrigará a maior UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Cidade. Estimativas preliminares apontam que as obras custarão aproximadamente R$ 8 milhões. O espaço conta com 8 mil metros quadrados de área, com dois mil m² edificados. 

O Legislativo foi representado pelo presidente da Casa de Leis mogiana, Francimário Vieira Farofa (PL). Também prestigiaram a visita técnica os vereadores Malu Fernandes (PL), Priscila Yamagami (PP), Edson Santos (PSD), Maurinho do Despachante (PRD), Johnross (PRD), Osvaldo Silva (REP), Pedro Komura (União Brasil), Rodrigo Romão (PCdoB) e professor Edu Ota (Pode).

“Essa região de Braz Cubas, que engloba o Jardim Universo e o Jardim Santa Tereza, há tempos merecia um investimento de grande porte para aliviar a demanda de pacientes. Essa UPA, que terá nível 3 de atendimento, vai ser um enorme salto na qualidade da nossa saúde. Saio daqui hoje muito feliz: afinal, teremos para os moradores um Hospital, uma maternidade e uma UPA”, disse Farofa, lembrando que a nova maternidade será construída no local e que ao lado já opera o Hospital Municipal de Braz Cubas.

Segundo Farofa, os parlamentares vão se mobilizar para conquistar mais verbas a fim de viabilizar a construção do empreendimento de saúde. “Já existem R$ 6 milhões nos cofres da Prefeitura, que vieram de emenda do deputado federal Márcio Alvino (PL). Vamos unir esforços para conseguir mais recursos”.

No mês passado, a Prefeitura obteve a posse da área, que já era considerada pública desde 2008. O terreno foi adjudicado por dívidas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

O prefeito em exercício falou sobre o investimento. “Hoje é um dia muito feliz. A UPA de Braz Cubas vai trazer imenso alívio para a demanda de urgência e emergência de Mogi das Cruzes. Desde que o Pronto-Socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo fechou, em 2021, nossa rede pública está estrangulada nesse quesito. Hoje, só temos o Pronto-Socorro da Santa Casa”, informou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Natal Mágico no Park promete encantar famílias com chegada do Papai Noel
Região

Natal Mágico no Park promete encantar famílias com chegada do Papai Noel

Incentivando doação de sangue, OAB Itaquá promove café solidário nesta sexta-feira
Região

Incentivando doação de sangue, OAB Itaquá promove café solidário nesta sexta-feira

Ferraz realiza Dia D Contra a Dengue
Região

Ferraz realiza Dia D Contra a Dengue

Suzano abre inscrições para Programa de Estágio Superior 2026
Região

Suzano abre inscrições para Programa de Estágio Superior 2026

OAB Itaquá promove palestra sobre soluções extrajudiciais na próxima terça-feira 
Região

OAB Itaquá promove palestra sobre soluções extrajudiciais na próxima terça-feira 

Em clima de Natal, OAB Itaquá está arrecadando brinquedos até o dia 8 de dezembro
Região

Em clima de Natal, OAB Itaquá está arrecadando brinquedos até o dia 8 de dezembro