Vereadores de Mogi lamentam a morte do ex-vereador Rubens Benedito Fernandes

Em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (17), a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou por unanimidade o Requerimento n.º 72/2025, que visa consignar “Votos de profundo pesar” pelo falecimento do médico ortopedista e ex-vereador, Rubens Benedito Fernandes, carinhosamente conhecido como Bibo Fernandes, ocorrido na última sexta-feira, 13. O tributo póstumo é de autoria da totalidade de vereadores.

Bibo teve cinco mandatos no Parlamento mogiano, entre 1997 e 2016, além de sua atuação como médico e suas contribuições para a cultura e o esporte local, tendo presidido o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade do Tietê e o time de futebol Ponte Grande.

O vereador Mauro Araújo (MDB) falou sobre o homenageado. “Deixo meus sentimentos aos familiares: à filha dele, a Maira, a sua atual esposa, Estela, e a todos os demais parentes e amigos. O vereador construiu uma linda história em nossa Cidade e se foi ainda muito cedo, aos 69 anos”.

Bi Gêmeos (PSD) lembrou o apoio político de Bibi Fernandes à sua campanha eleitoral. “O Bibo era muito sábio ao fazer os apontamentos nas reuniões. Agradeço porque ele contribuiu com a minha campanha em 2024. Eu aprendi com o Bibo e outros políticos mais jovens também. Então, de consolo, fica esse belo legado”.

Pedro Komura (União Brasil) também se manifestou. “Ele ficou 20 anos aqui no Legislativo. Assim, tive uma boa e longa convivência com ele. Bibo foi um grande companheiro, um político muito atuante e será uma grande perda para toda a nossa Cidade”.

Inês Paz (PSOL) foi mais uma coautora a discursar em memória do colega. “Também quero prestar solidariedade à família do Bibo. Conheci as irmãs dele, que eram ligadas ao magistério, assim como eu. Bibo continuará presente em nossas memórias”.