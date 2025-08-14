Vereadores de Mogi pleiteiam extensão da rede de água no Taboão

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou, em sessão ordinária nesta quarta-feira (13), a Moção n.º 132/2025, que faz um apelo ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (REP), e ao CEO da Sabesp, Carlos Augusto Leone Piane, para que adotem providências urgentes quanto à extensão da rede de água do bairro do Taboão. O documento parlamentar de reivindicação é de autoria do vereador Pedro Komura (União Brasil).

Segundo empresários e moradores, a atual rede de abastecimento é atendida apenas até o quilômetro 3 da Estrada do Taboão-Parateí. Ou seja, o serviço não é realizado desse ponto — quilômetro 3 — até o quilômetro 17.

“Essa situação prejudica milhares de moradores, famílias e trabalhadores, além de diversas indústrias e empreendimentos que dependem deste serviço essencial para o desenvolvimento e qualidade de vida na região.

O Taboão possui características tanto residenciais quanto industriais, sendo um polo em expansão que necessita de infraestrutura adequada. A falta de água encanada compromete a saúde pública, o meio ambiente, a produção industrial e o bem-estar da população, além de ser um obstáculo ao crescimento econômico da Região", complementa Komura.