Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 14 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Vereadores de Mogi pleiteiam extensão da rede de água no Taboão

Documento parlamentar de reivindicação é de autoria do vereador Pedro Komura

14 agosto 2025 - 22h00Por de Mogi
Vereadores de Mogi pleiteiam extensão da rede de água no TaboãoVereadores de Mogi pleiteiam extensão da rede de água no Taboão - (Foto: Divulgação/CMMC)

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou, em sessão ordinária nesta quarta-feira (13), a Moção n.º 132/2025, que faz um apelo ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (REP), e ao CEO da Sabesp, Carlos Augusto Leone Piane, para que adotem providências urgentes quanto à extensão da rede de água do bairro do Taboão. O documento parlamentar de reivindicação é de autoria do vereador Pedro Komura (União Brasil).

Segundo empresários e moradores, a atual rede de abastecimento é atendida apenas até o quilômetro 3 da Estrada do Taboão-Parateí. Ou seja, o serviço não é realizado desse ponto — quilômetro 3 — até o quilômetro 17.

“Essa situação prejudica milhares de moradores, famílias e trabalhadores, além de diversas indústrias e empreendimentos que dependem deste serviço essencial para o desenvolvimento e qualidade de vida na região. 

O Taboão possui características tanto residenciais quanto industriais, sendo um polo em expansão que necessita de infraestrutura adequada. A falta de água encanada compromete a saúde pública, o meio ambiente, a produção industrial e o bem-estar da população, além de ser um obstáculo ao crescimento econômico da Região", complementa Komura.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Escolas da rede municipal de Ferraz ganham programa Escolaplus da empresa Sky
Região

Escolas da rede municipal de Ferraz ganham programa Escolaplus da empresa Sky

Processo Seletivo do Emprega Ferraz registra 300 participantes
Região

Processo Seletivo do Emprega Ferraz registra 300 participantes

Secretaria da Mulher de Poá doa peças a idosos do Lar Mãe Mariana
Região

Secretaria da Mulher de Poá doa peças a idosos do Lar Mãe Mariana

Psicóloga dá dicas para enfrentar desafio da volta às aulas
Saúde

Psicóloga dá dicas para enfrentar desafio da volta às aulas

Empresa de Mogi realizará evento gratuito com grandes nomes do Comércio Exterior
Região

Empresa de Mogi realizará evento gratuito com grandes nomes do Comércio Exterior

Documentário "Dentro da Cena" pré-estreia no Núcleo de Cultura Ousadia, em Mogi, no domingo (17)
Cidades

Documentário "Dentro da Cena" pré-estreia no Núcleo de Cultura Ousadia, em Mogi, no domingo (17)