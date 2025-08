Vereadores de Mogi prestigiam abertura do mês da 'Primeira Infância'

Vereadores da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes participaram, na manhã desta segunda-feira (4), da abertura do “Mês da Primeira Infância/Agosto Verde”, realizada no Cemforpe (Centro Municipal de Formação Pedagógica), na Nova Mogilar. Compareceram ao encontro os vereadores Francimário Vieira (PL), o Farofa, — presidente da Casa de Leis ­—, Bi Gêmeos (PSD), Edson Santos (PSD), Priscila Yamagami Kähler (PP) ­— vice-presidente e integrante da Comissão Permanente de Educação do Legislativo—, e Osvaldo Silva (REP).

Os parlamentares foram recepcionados no evento pela prefeita Mara Bertaiolli (PL), pela secretária Municipal de Educação, Darly Aparecida de Carvalho, e pelo coordenador da Primeira Infância de Mogi, Cláudio Rodrigues, entre outros secretários e autoridades.

O presidente da Casa de Leis comentou sobre a importância de se investir nas crianças e nos profissionais da educação. “Agradeço o coordenador Claudinho e a prefeita Mara, que é educadora. O futuro do nosso país passa pela Educação. A Câmara Municipal está acompanhando de perto tudo que a Prefeitura faz. Na LDO [Lei de Diretrizes Orçamentárias] e na LOA [Lei de Orçamento Anual], vamos priorizar a primeira infância. Peço uma salva de palmas para o pessoal da rede de ensino: são vocês quem vão fazer da nossa Mogi das Cruzes referência na Região e até no Brasil. A Prefeita Mara tem cuidado com os professores e demais profissionais: valoriza e capacita”.

“A Câmara Municipal é fundamental para que projetos sérios e grandiosos possam ser votados e autorizados. Os vereadores são grandes parceiros. Estamos construindo Mogi em conjunto. O presidente Farofa nunca deixa de me ouvir”, disse a prefeita Mara Bertaiolli.