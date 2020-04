Vereadores de três cidades da região estudam corte de salários no período de pandemia

As Câmaras de Poá, Guararema e Santa Isabel estudam proposta de reduzir salários dos parlamentares das três cidades pela metade durante o período de pandemia, a fim de direcionar essas verbas para a Saúde.

Se aplicado nas cidades, o projeto reduzirá pela metade salários de vereadores, secretários, prefeitos e vice-prefeitos. Na região, outros quatro presidentes de Câmaras descartam a possibilidade no momento (Arujá, Ferraz, Itaquá e Mogi das Cruzes), um descartou totalmente (Salesópolis), um deixou em aberto (Biritiba Mirim) e um preferiu não se posicionar (Suzano). Um projeto foi apresentado pela deputada estadual Alessandra Monteiro (Rede), na Assembléia Legislativa, e propõe redução em 50% do salário de deputados, secretários, além do vice e do governador do estado, conforme o DS informou na última quinta-feira, 2.

A reportagem conversou com presidentes das Câmaras, assessorias do Legislativo de cada cidade e dos próprios parlamentares do Alto Tietê. Entre os municípios que estudam a proposta, Santa Isabel é a única que já tem pronta.

Na Câmara isabelense, presidida por Luiz Carlos Alves Dias (PL), o Luizão Arquiteto, corre o projeto de lei de autoria da Mesa, n° 12, de 24 de março de 2020. Ele prevê subsídios dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos durante o período de situação de emergência por conta da pandemia. O projeto foi lido na última terça-feira, 7, durante sessão ordinária, e deve ser votado nas próximas semanas no Legislativo da cidade.

O presidente da Câmara de Poá, David de Araújo Campos (PL), o Tio Deivão, disse que os vereadores do município estão se reunindo para discutir a proposta. No entanto, alguns, por terem mais de 60 anos, estão em quarentena, o que tem tornado o andamento do processo difícil. Mesmo assim, ele afirma que a maioria dos vereadores tem se mostrado favorável ao projeto.

"A questão é que precisamos entrar em consenso com todos juntos. Eu acho muito boa a ideia, porque nessa hora a gente tem que ajudar. Tem muita gente que sofre e vai sofrer ainda. Muita coisa vai acontecer de ruim para a população. É um cenário trágico", prevê o presidente.

Outro presidente de Câmara que se mostrou favorável ao subsídio para parlamentares foi Eduardo Franco (PL), de Guararema. Ele diz que o Legislativo da cidade está trabalhando com essa hipótese, para que esse recurso seja destinado à saúde.

"Um vereador ou outro com certeza vai levantar esse assunto. Acho que se a medida for necessária e o valor for revertido à saúde, concordo sim", disse Eduardo.

Já o presidente da Câmara de Biritiba Mirim, Roberio de Almeida Silva (PSB), deixou a ideia em aberto. Ele diz que precisaria se reunir com todos os vereadores para tratar o assunto, mas que está de acordo com o que "for bom para o País".

"Vejo muita gente de empresas privadas sofrendo, além de empresários se aproveitando. É uma situação bastante polêmica e eu preciso ter uma conversa, primeiro com a Mesa Diretiva, para depois passar aos demais vereadores", opinou.

Câmara de Suzano deixa de opinar sobre assunto; Itaquá, Mogi e Salesópolis descartam