Vereadores participam de chamamento público para novo Hospital Veterinário em Mogi

Vereadores da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes participaram nesta segunda-feira (8), da assinatura de chamamento público para contratação de Organização Social (OS) que vai gerenciar o novo Hospital Veterinário Público da Cidade. O anúncio foi feito pela prefeita Mara Bertaiolli (PL) ao lado do vice-prefeito, Téo Cusatis, e do secretário municipal de Assuntos Jurídicos e Relações Institucionais, Filipe Hermanson. O evento contou com a participação do presidente do Legislativo, Francimário Vieira (PL), o Farofa, e dos vereadores Edson Santos (PSD), Tonhão de Jundiapeba (PL), Johnny da Inclusão (Avante), Maurinho Despachante (PRD) e pastor Osvaldo Silva (REP).

A prefeita informou que a Clínica Veterinária Caramelo, que hoje funciona na Rua Dr. Deodato Wertheimer, no Centro, não será fechada, conforme boatos que circulam na Cidade. Isso deixou o presidente da Câmara tranquilo.

“Foi um evento muito importante porque a população está cobrando bastante para que a Clínica Caramelo não seja fechada. Hoje, a prefeita não apenas garantiu que o atendimento vai continuar, como nos deu a boa notícia que os serviços públicos veterinários terão ampliação em nossa Cidade. Ou seja, os cidadãos, os donos de pets, o pessoal das ONGs e os protetores podem ficar tranquilos”, disse Farofa.

No dia 18 de agosto passado, a OS que atualmente administra a Clínica Caramelo pediu a rescisão amigável do contrato. “Porém, até que outra assuma, ela vai manter todos os serviços. Nenhum atendimento será cortado”, assegurou Mara Bertaiolli.

O contrato de gestão da nova OS com o Hospital Veterinário Público de Mogi das Cruzes será de cinco anos, com serviços como exames, consultas e cirurgias. Haverá prioridade para famílias de baixa renda e entidades que prestam atendimento de proteção animal.