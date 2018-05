Vestibulandos e “treineiros” da rede estadual têm curso preparatório online para o Enem Parceria com o Instituto Politécnico de Ensino a Distância (Iped) disponibiliza material para estudantes do 2º e 3º ano do Ensino Médio

Durante o curso, o estudante terá à sua disposição mais de 15 mil perguntas e respostas, milhares de aulas gravadas com a resolução de provas anteriores e simulado com resolução e comentários em vídeo Foto: Divulgação O dia do vestibulando será comemorado nesta quinta-feira (24) e os candidatos matriculados na rede têm o que comemorar. Desde o ano passado, os alunos das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio das escolas estaduais paulistas podem se inscrever gratuitamente para o curso preparatório online para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), oferecido pelo Instituto Politécnico de Ensino a Distância (Iped). Durante o curso, o estudante terá à sua disposição mais de 15 mil perguntas e respostas, milhares de aulas gravadas com a resolução de provas anteriores e simulado com resolução e comentários em vídeo. Tudo isso para que consiga uma boa nota nos vestibulares. Para se inscrever, basta acessar o site www.iped.com.br/enem-gratis , clicar na opção “Aluno da Rede Pública” e informar o nome e Registro do Aluno (RA) para verificação. Assim, o estudante terá disponível todos os recursos de forma 100% gratuita.

