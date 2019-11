Vestibular da Univesp recebe inscrições para 100 vagas em Mogi até dia 14

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) receberá até o dia 14 de novembro as inscrições para o seu vestibular. O Polo Mogi das Cruzes da universidade, uma parceria entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Governo Estadual, irá oferecer 50 vagas para licenciatura (Letras, Matemática ou Pedagogia) e 50 para o eixo de Computação (Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação).

Todos os cursos são gratuitos e oferecidos na modalidade de Educação à Distância (EAD). Para fazer a inscrição, o candidato deverá acessar o site www.vestibular.univesp.br e informar os números do CPF e o documento de identidade. A taxa de inscrição é de R$ 45,00. Não há limite de idade. Nestes cursos oferecidos para o ano letivo de 2020, o aluno fará um período básico e depois escolherá sua opção de habilitação.

O exame será realizado no dia 1º de dezembro às 13h, de forma presencial. A lista completa dos locais da prova estará disponível no mesmo site da inscrição no dia 28 de novembro. O gabarito oficial da prova será divulgado no dia 02 de dezembro no site do vestibular. O Polo Mogi das Cruzes da Univesp fica no Bloco Didático do Cemforpe – Centro Municipal de Formação Pedagógica no Mogilar.

A Univesp é uma instituição estadual exclusivamente de Educação à Distância, que tem como parceiras a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual Paulista (Unesp), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, responsável pela FATEC. Para mais informações, os interessados podem acessar o site de inscrição ou entrar em contato com o Polo de Mogi das Cruzes, pelo telefone 4798-7435.