Vestibular do Bem Unipeaget concede descontos para quem doar agasalhos

Começaram as inscrições para o Vestibular do Bem Unipiaget. Até o dia 15 de julho, os interessados podem concorrer a uma vaga em qualquer um dos cursos de graduação do Centro Universitário e receber descontos de até 70% na matrícula (1ª parcela da semestralidade 2023/2). Para concessão do benefício, o candidato deverá doar agasalhos em bom estado de conservação, que serão avaliados no ato da entrega na Central de Atendimento ao Candidato localizado no Campus do Unipiaget. Tudo que for arrecadado será entregue para o Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

De acordo com o reitor do centro universitário, Marcus Rodrigues, esta é uma ação inédita no Alto Tietê. “Precisamos oferecer oportunidades para que as pessoas possam realizar o sonho de ingressar no Ensino Superior, bem como estimular a solidariedade para a doação de agasalhos. Nosso objetivo sempre será o de contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e perfeita para todos.”

Para obter o desconto, o interessado deverá realizar a sua inscrição até às 21h (horário de Brasília) do dia 15 de julho de 2023, devendo optar por uma das seguintes formas de ingresso disponíveis no site: https://piagetsuzano.com.br/vestibular-do-bem/

Lembrando que os aprovados beneficiados para o desconto deverão ser aqueles que ingressarão pela 1ª vez no Unipiaget e não poderão ter bolsa de qualquer natureza e também não poderão ter outros descontos atribuídos na matrícula.