Vestibulinho: inscrições prorrogadas para seleção do 2º semestre de 2018

Os interessados em participar do Vestibulinho, processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o 2º semestre de 2018, têm até as 15h da próxima segunda-feira (28) para a realização da inscrição.

A seleção oferece vagas para o Ensino Técnico (presencial, semipresencial e on-line), Técnico integrado ao Médio na modalidade EJA (Educação para Jovens e Adultos), Especialização Técnica e para acesso às vagas remanescentes de segundo módulo.

O exame será aplicado em 24 de junho e o Vestibulinho apresenta dois novos cursos técnicos: Arquivo, ministrado na Etec Parque da Juventude, na cidade de São Paulo, e Desenvolvimento de Sistemas, que estará presente em 75 Escolas Técnicas de diversas regiões do Estado.

Além das Escolas Técnicas, participam do processo seletivo as classes descentralizadas, unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec, pela parceria com as prefeituras do interior e da capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria da Educação do Estado.

Critérios

Para se candidatar a um dos cursos técnicos oferecidos no segundo semestre, é necessário ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio regular. Quem já fez ou está fazendo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) deve apresentar uma das seguintes certificações: conclusão do Ensino Médio, declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA, dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA, boletim de aprovação do Encceja enviado pelo MEC ou o certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas.

Ao realizar a inscrição, o candidato ao primeiro módulo do Ensino Técnico, presencial e semipresencial, pode colocar como segunda opção outro curso ou período desde que oferecido na mesma unidade para a qual se inscreverá. É preciso preencher a ficha de inscrição eletrônica e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de R$ 27,80. O valor deve ser pago em dinheiro, em qualquer agência bancária.

As Etecs oferecem os equipamentos necessários para quem deseja realizar a inscrição no Vestibulinho. Cabe ao candidato entrar em contato com a unidade para saber o horário de atendimento.