Viaduto Tancredo Neves recebe revitalização no Centro de Poá

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana e Secretaria de Serviços Urbanos, está realizando um trabalho de revitalização no viaduto “Tancredo Neves”, localizado na região central da cidade. Está sendo feita a limpeza, pintura e também melhorias na sinalização de trânsito. A ação faz parte de um programa que tem como intuito preservar as áreas do município e melhorar a segurança no trânsito.

“A função das secretarias de Transportes e Mobilidade Urbana e de Serviços Urbanos é buscar alternativas para facilitar a vida da população. Seja revitalizando as áreas da cidade, ou no cuidado para termos um trânsito seguro. Nosso olhar é sempre focado no bem do munícipe”, destacou o secretário de Transportes, Wilson Lopes.

Além do viaduto, outros pontos da cidade também receberam a recuperação da sinalização viária, com destaque para pintura de faixas de pedestres e de meio-fio em amarelo para reforçar a proibição de estacionar próximo a esquinas.

“Esse trabalho está sendo realizado em locais pontuais dos bairros e perto das escolas. Nosso objetivo é investir em um trânsito mais seguro para todos”, reforçou Wilson Lopes.

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana também vem realizando nos últimos meses diferentes ações de orientação para segurança no trânsito, como afixação de faixas orientativas em pontos estratégicos, distribuição de panfletos, intervenções nas principais vias da cidade com a equipe da pasta conversando com pedestres e motoristas, entre outros.

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver a conscientização social sobre os cuidados básicos que motoristas e pedestres devem ter no trânsito.

“É essencial ensinar atitudes de respeito, precaução e responsabilidade no trânsito”, concluiu Wilson Lopes.