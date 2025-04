Viadutos são monitorados na região e recebem manutenção para garantir segurança

Os viadutos do Alto Tietê recebem vistorias e manutenções periodicamente, segundo as prefeituras de Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Poá. Os trabalhos são importantes para garantir qualidade e segurança a condutores e pedestres. A região tem ao menos sete viadutos.

Em Suzano, a prefeitura explica que as Secretarias Municipais de Manutenção e Serviços Urbanos e de Transporte e Mobilidade Urbana fazem trabalhos periódicos de conservação nos viadutos Ryu Mizuno e Leon Feffer. Os trabalhos incluem reforço na sinalização de trânsito, reparos no pavimento, melhorias da iluminação e revitalização do gradil e da mureta de proteção.

A administração municipal reforça que, recentemente, o viaduto Leon Feffer passou por um serviço amplo e importante de requalificação. O local ganhou nova alça de acesso e a existente foi totalmente revitalizada. Além disso, o entorno também recebeu nova camada de asfalto. Já o viaduto Ryu Mizuno passou por revitalização em 2024, principalmente com o reforço da sinalização de trânsito.

Mogi das Cruzes

Na cidade de Mogi, a prefeitura salienta que a manutenção dos viadutos faz parte da programação de rotina e são executados periodicamente e sempre que identificada a necessidade.

Ferraz de Vasconcelos

Em Ferraz, os dois viadutos da cidade, Ayrton Senna e Vereador João Batista Camilo Neto, recebem manutenções de uma a duas vezes por ano. Segundo a administração municipal, são feitos revitalizações e reparos na pintura. Para intervenções mais complexas, um projeto é realizado para levantar custos, disponibilidade e serviços a serem executados.

Poá

Por sua vez, a Prefeitura de Poá salienta que o viaduto Tancredo Neves passa por vistoria periódica e, caso seja identificado anormalidades, é traçado um plano de manutenção e reparo. A administração ainda reforça a manutenção recente feita no viaduto.