ViaMobilidade faz proposta para adquirir as linhas da região

A ViaMobilidade, do Grupo CCR, é uma das empresas interessadas na aquisição das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O Grupo Comporte também fez proposta para se tornar responsável pelas linhas. As informações foram divulgadas pelo Governo do Estado de São Paulo no Diário Oficial.

O leilão para a concessão das linhas da CPTM está marcado para esta sexta-feira (28), na sede da Bolsa de Valores (B3). A concessão de 25 anos prevê um investimento de R$ 14,3 bilhões.

As propostas foram recebidas pelo Governo nesta terça-feira (25), durante a Sessão Pública de Recebimento dos Envelopes da Concorrência Internacional. O Diário Oficial explica que as ofertas são para operação, manutenção, conservação, implantação de obras civis e sistemas, melhorias, requalificação, adequação, modernização e expansão das três linhas e do Serviço Expresso Aeroporto.

Investimentos na região

Estão previstos diversos investimentos no Alto Tietê, entre eles: extensão da Linha 11-Coral até César de Souza e da Linha 12-Safira até Suzano; reforma e/ou reconstrução de estações; e o fim das passagens de nível, seja com a implantação de viadutos ou passarelas.

Estão previstos, pelo menos, R$ 2,4 bilhões de investimentos nas cidades do Alto Tietê. A expectativa é que todos os trabalhos estejam finalizados até 2032, com grande parte sendo entregue até 2030.

As empresas interessadas

A ViaMobilidade já é responsável por quatro linhas de trens e metrô. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás, do Metrô, e 9-Esmeralda e 8-Diamante da CPTM são de responsabilidade da ViaMobilidade. A empresa recebe diversas críticas nas redes sociais pelas falhas nas linhas.

O Grupo Comporte administra o metrô de Belo Horizonte, em Minas Gerais. No ano passado, a empresa se juntou à companhia chinesa China Railway Construction Corporation (CRCC) no 'Consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos', que venceu o leilão para a construção e operação da linha que ligará São Paulo a Campinas.