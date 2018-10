Videomonitoramento Móvel reforça segurança em locais com grande circulação de pessoas

Com a aproximação do período de festas do final do ano e o consequente aumento na circulação de pessoas pelas regiões comerciais de Mogi das Cruzes, a Guarda Municipal está ampliando o trabalho da Unidade Móvel de Videomonitoramento nas regiões com maior movimentação. A ação visa ampliar a segurança da população e coibir práticas como o comércio irregular.

Até este sábado (27), a unidade estará no Largo do Rosário, na região central de Mogi das Cruzes. Já no domingo, a previsão é que a unidade esteja no Parque da Cidade, que apresenta uma intensa movimentação de pessoas durante os finais de semana.

“Temos uma programação para atender locais com intenso fluxo de pessoas e este trabalho é intensificado com a chegada do final do ano, quando a circulação aumenta principalmente nas áreas comerciais. O monitoramento móvel é importante porque complementa a estrutura das câmeras que são operadas da Ciemp, com conexão direta com a Guarda Municipal e a Polícia Militar”, explicou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

Para a próxima semana, a programação estabelece que a unidade móvel estará no Largo Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro. Já no dia 2, feriado em homenagem ao Dia de Finados, a unidade voltará ao Parque da Cidade, local em que também estará no dia 4. Já no dia 3, o ponto escolhido foi o Largo do Rosário.

Já entre os dias 5 e 9 de novembro, o local escolhido para o monitoramento móvel é a praça Oswaldo Cruz. No dia 10, o veículo volta ao Largo do Rosário e no dia 11 ao Parque da Cidade.

As ações continuarão a ser feitas nos locais de grande movimentação e de comércio durante os meses de novembro e dezembro. Além da região central, o serviço deve ser ampliado para outros pontos da cidade, como o distrito de Braz Cubas.

A Unidade Móvel possui um mastro de 10 metros de altura, com uma câmera do topo, além de duas fixas instaladas no teto, com capacidade de monitoramento em uma área de até 500 metros de raio. Dentro do veículo há quatro monitores para o controle imediato das ações e também equipamento para gravação das imagens captadas.