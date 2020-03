Vigilância Epidemiológica de Ferraz confirma segundo caso de coronavírus

Ferraz de Vasconcelos confirmou o segundo caso de coronavírus na cidade. O paciente infectado pelo Covid-19 é um homem de 37 anos. Ele é morador da Vila Solar. Segundo a Vigilância Epidemiológica, o rapaz teve contato com a mulher infectada pela nova doença.

O governo ferrazense disse que a confirmação foi no sábado, 14. A cidade, porém, não especificou se o paciente está internado em um hospital da cidade, ou se foi transferido para tratamento numa unidade especializada da Capital.

Segundo balanço da Vigilância Epidemiológica, a cidade possuiu 13 notificados. Destes, dois são de outros municípios, de acordo com a nota. O texto enviado pela assessoria da cidade diz, ainda, que nove casos aguardam resultado, e três foram enviados para análise nesta segunda-feira, 16.

Condemat

Levantamento das Câmaras Técnicas da Saúde, do Consórcio de Desenvolviment dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), aponta que os dez municípios do Alto Tietê têm 31 casos suspeitos do novo coronavírus.