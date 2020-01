Vigilância Sanitária de Mogi alerta sobre falsos fiscais e lembra que equipe trabalha identificada

A Divisão de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Mogi das Cruzes alerta os comerciantes da cidade para o cuidado com falsos fiscais. As equipes do órgão municipal trabalham uniformizadas, com roupas e crachás contendo o brasão do município e nome em letra legível. A identificação está presente também nos documentos emitidos e veículos oficiais utilizados nas visitas.

A Vigilância Sanitária é responsável por inspeções em vários segmentos como alimentos, medicamentos, estética e beleza, serviços de saúde, saúde do trabalhador e saneamento, com objetivo de preservar a saúde pública. É importante ressaltar que o órgão não faz nenhum tipo de cobrança de taxa in loco, sendo todo atendimento gratuito e sem qualquer parceria ou convênio com empresas de qualquer natureza.

"Qualquer serviço oferecido em nome da Vigilância Sanitária por meio de cobrança é fraude”, explica a secretária interina de Saúde, Rosângela Cunha. Em caso de dúvidas, o comerciante ou empresário deve entrar em contato imediatamente com o serviço.

O atendimento administrativo da Vigilância Sanitária Municipal funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, no primeiro andar do prédio da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na rua Manuel de Oliveira, nº 30, no bairro do Mogilar. Já as inspeções sanitárias podem ser realizadas em qualquer horário.

As denúncias relacionadas à área da saúde no município devem ser feitas diretamente à Ouvidoria da Saúde pelo telefone 162.