Vigilância Sanitária interdita fábrica de gelo saborizado e descarta mais de 400 quilos de produtos

A Vigilância Sanitária de Mogi das Cruzes, em parceria com o Departamento de Fiscalização de Posturas, realizou nesta segunda-feira (13/10) uma ação de fiscalização em uma fábrica de gelo saborizado localizada no bairro do Oropó. A operação resultou na interdição do estabelecimento e no descarte de 429 quilos de gelo saborizado e 72 quilos de polpas de frutas congeladas, produzidos sem autorização e sem o devido registro junto aos órgãos sanitários competentes.

Durante a vistoria, as equipes constataram que os produtos não apresentavam as informações obrigatórias de qualidade e segurança, como data de validade, número de lote e identificação do fabricante, em desacordo com as normas sanitárias. Além disso, a fabricação de gelo saborizado não é uma categoria permitida pela legislação vigente.

Diante das irregularidades, a empresa foi autuada por funcionamento irregular e fabricação de produtos em desacordo com a legislação sanitária, tendo suas atividades paralisadas. Para retomar o funcionamento, o responsável deverá regularizar o estabelecimento dentro de uma atividade permitida e atender todas as exigências legais.

A chefe da Vigilância Sanitária Municipal, Débora Iolanda Cardoso dos Santos, destaca a importância da ação para proteger a saúde da população e garantir que os produtos comercializados tenham origem segura e estejam em conformidade com as normas sanitárias. “Nosso papel é prevenir riscos e assegurar que o consumidor tenha acesso a alimentos e bebidas de qualidade”, explica.

A fiscalização foi desencadeada durante o trabalho de inspeção em adegas e estabelecimentos de bebidas, intensificado nas últimas semanas em função dos casos de intoxicação por metanol registrados na capital paulista e em outras regiões do Estado. Foi nesse contexto que as equipes chegaram à fábrica de gelo saborizado, identificando a produção irregular e adotando as medidas cabíveis.

“Estamos fazendo um intenso trabalho de fiscalização em toda a cidade para evitar que estabelecimentos funcionem de forma irregular ou comercialize produtos inadequados, porque também é uma questão de segurança pública. Sempre priorizaremos a proteção da vida e o cumprimento da legislação”, explica Gilberto Ito, secretário municipal de Segurança.