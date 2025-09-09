Envie seu vídeo(11) 4745-6900
09/09/2025
Região

Vigilância Sanitária recolhe 17 quilos de medicamentos descartados irregularmente em Jundiapeba

Entre os produtos recolhidos estavam analgésicos, estimulantes de apetite, antitérmicos e amostras grátis já fora do prazo de validade

09 setembro 2025 - 19h00Por de Mogi
Vigilância Sanitária recolhe 17 quilos de medicamentos descartados irregularmente em Jundiapeba - (Foto: Divulgação/PMMC)

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da equipe da Vigilância Sanitária, realizou nesta terça-feira (09/09) o recolhimento de 17,2 quilos de medicamentos com prazo de validade expirados, que foram descartados de forma irregular na rua Manoel Fernandes, no quarteirão entre as ruas Lourenço Della Nina e José Gallucci, em Jundiapeba.

Entre os produtos recolhidos estavam analgésicos, estimulantes de apetite, antitérmicos e amostras grátis já fora do prazo de validade. Todo o material foi encaminhado para uma empresa especializada no descarte de resíduos químicos, garantindo a destinação ambientalmente adequada.

“Recebemos a denúncia e imediatamente deslocamos a equipe para o local. Esse tipo de descarte é extremamente prejudicial ao meio ambiente e à saúde pública. Por isso, todos os medicamentos foram recolhidos e enviados para o destino correto”, explicou o diretor da Vigilância em Saúde, Jefferson Leite.

Ele destacou ainda que o responsável pelo descarte não foi identificado, mas reforçou que a prática é ilegal e, quando flagrada, está sujeita a autuações.

A Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar orienta que qualquer pessoa que se depare com situações semelhantes deve acionar a Vigilância Sanitária pelo telefone (11) 4798-6765 para as devidas providências.

