Jornal Diário de Suzano - 01/10/2025
Região

Vigilância Sanitária recolhe cerca de 300 seringas e agulhas descartadas irregularmente em Mogi

Material foi encaminhado para uma empresa especializada no descarte de materiais perfurocortantes

01 outubro 2025 - 14h52Por De Mogi
Caso está sendo investigado - (Foto: Divulgação/PMMC)

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da equipe da Vigilância Sanitária, realizou nesta terça-feira (30/09) o recolhimento de cerca de 300 seringas com agulhas descartadas de forma irregular na Avenida Lourenço de Souza Franco, 2298, ao lado do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), de Jundiapeba.

Todo o material foi encaminhado para uma empresa especializada no descarte de materiais perfurocortantes, garantindo a destinação ambientalmente adequada.

“Assim que a Vigilância Sanitária recebeu a denúncia, imediatamente deslocou uma equipe para o local. Esse tipo de descarte é extremamente prejudicial ao meio ambiente e à saúde pública. Por isso, todos os materiais foram recolhidos e enviados para o destino correto”, explicou o diretor da Vigilância em Saúde, Jefferson Leite.

Ele destacou ainda que o caso está sendo investigado, já que algumas câmeras de monitoramento registraram uma pessoa fazendo o descarte do material irregularmente, na noite desta segunda-feira (29/09). A prática é ilegal e, quando flagrada, está sujeita a autuações.

A Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar orienta que qualquer pessoa que se depare com situações semelhantes deve acionar a Vigilância Sanitária pelo telefone (11) 4798-6765 para as devidas providências.

