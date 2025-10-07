Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 07 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 07/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Vila da Uva será uma das opções gastronômicas da Festa da Uva de Ferraz

Cardápio conta com suco de uva, vinhos, pães, bolos de pote de uva, além de geleias, compotas, uva em calda e demais doces de uva

07 outubro 2025 - 12h48Por De Ferraz
- (Foto: Laura Ramos/SecomFv)

Um espaço de 40 metros quadrados ficará reservado para a “Vila da Uva” durante a realização da 41ª Festa da Uva Fina de Ferraz de Vasconcelos. Este espaço remeterá à história do município de quando a cidade cultivava uva Itália. A proposta é ser um ponto de venda e o cardápio está bastante variado: suco de uva, vinhos, pães, bolos de pote de uva, além de geleias, compotas, uva em calda e demais doces de uva.

O local já está sendo montado no Complexo Poliesportivo Gothard Kaesemodel, o Birutão e será certamente um dos pontos de atração do evento. O público que comparecer à festa poderá se deliciar com as opções gastronômicas que celebram a uva.

O espaço foi montado e será administrado nos dias da festa pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura da Prefeitura de Ferraz com feirantes locais e da região, a exemplo do que já ocorreu na edição de 2023 com um espaço reservado para a comercialização de uvas.

A coordenadora de Agricultura do município, Érika Esteves Mellem, informou que o espaço será uma das atrações da festa e servirá para que os ferrazenses levem para casa ou consumam no próprio ambiente da festa uma das opções preparadas com a fruta: “Vamos agradar ao público que gosta de doces e outros que gostam das demais variedades”, afirmou ela.

O espaço será bem decorado e promete ser também um dos locais instagramáveis da festa. Além deste espaço, a Festa da Uva terá uma quantidade variada de barracas com lanches, doces e variadas opções para que o público possa curtir a festa e movimentar a economia do município prestigiando os empreendedores locais. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Calendário 2026: Educação SP define para 2 de fevereiro início do próximo ano letivo
Região

Calendário 2026: Educação SP define para 2 de fevereiro início do próximo ano letivo

MPSP denuncia 20 pessoas por falsificação de bebidas em Ferraz
Região

MPSP denuncia 20 pessoas por falsificação de bebidas em Ferraz

Ferraz inicia inscrições para programa de castração gratuita de cães e gatos
Região

Ferraz inicia inscrições para programa de castração gratuita de cães e gatos

Alto Tietê tem nove casos suspeitos de intoxicação por metanol
Ingestão de bebida alcoólica adulterada

Alto Tietê tem nove casos suspeitos de intoxicação por metanol

Montagem da estrutura da 41ª Festa da Uva Fina avança; GCM vai reforçar segurança no evento
Região

Montagem da estrutura da 41ª Festa da Uva Fina avança; GCM vai reforçar segurança no evento

Vereadores de Mogi pressionam Estado contra pedágios no Alto Tietê
Região

Vereadores de Mogi pressionam Estado contra pedágios no Alto Tietê