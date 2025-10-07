Vila da Uva será uma das opções gastronômicas da Festa da Uva de Ferraz

Um espaço de 40 metros quadrados ficará reservado para a “Vila da Uva” durante a realização da 41ª Festa da Uva Fina de Ferraz de Vasconcelos. Este espaço remeterá à história do município de quando a cidade cultivava uva Itália. A proposta é ser um ponto de venda e o cardápio está bastante variado: suco de uva, vinhos, pães, bolos de pote de uva, além de geleias, compotas, uva em calda e demais doces de uva.

O local já está sendo montado no Complexo Poliesportivo Gothard Kaesemodel, o Birutão e será certamente um dos pontos de atração do evento. O público que comparecer à festa poderá se deliciar com as opções gastronômicas que celebram a uva.

O espaço foi montado e será administrado nos dias da festa pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura da Prefeitura de Ferraz com feirantes locais e da região, a exemplo do que já ocorreu na edição de 2023 com um espaço reservado para a comercialização de uvas.

A coordenadora de Agricultura do município, Érika Esteves Mellem, informou que o espaço será uma das atrações da festa e servirá para que os ferrazenses levem para casa ou consumam no próprio ambiente da festa uma das opções preparadas com a fruta: “Vamos agradar ao público que gosta de doces e outros que gostam das demais variedades”, afirmou ela.

O espaço será bem decorado e promete ser também um dos locais instagramáveis da festa. Além deste espaço, a Festa da Uva terá uma quantidade variada de barracas com lanches, doces e variadas opções para que o público possa curtir a festa e movimentar a economia do município prestigiando os empreendedores locais.