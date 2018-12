Vila de Natal: Acender das luzes e show da Família Lima serão neste sábado

A partir deste sábado (8), a Praça de Eventos (Avenida Antônio Massa, 150, Centro) será o endereço oficial da “Vila de Natal”, espaço que foi pensado para reforçar o clima natalino na cidade e que contará com diversas atrações para população.

A abertura do local será às 19 horas e contará com apresentações do Coral Poá, Academia Corpus Dance, show da Família Lima e a chegada do Papai Noel.

A “Vila de Natal” contará com diversos espaços, como a Casa do Papai Noel, Praça de Alimentação, área para comercialização do artesanato local e palco para as apresentações de corais e de artistas locais, que estão previstas para acontecer até o dia 23 de dezembro.

O espaço funcionará de terça a sexta-feira, das 16 às 22 horas e de sábado e domingo, das 10 às 23 horas.

“Um evento família e que vai certamente alegrar muito os poaenses neste final de ano. Contamos com a presença de todos”, explicou o secretário de Cultura, Mário Sumirê.

Segundo o prefeito de Poá, Gian Lopes, em 2017 a “Vila de Natal” foi um grande sucesso e por isso a cidade contará com a segunda edição desta festa natalina. “Neste ano a vila será instalada na Praça de Eventos, neste espaço mais estruturado, porém, seguindo a receita de fazer atividades e ações culturais com baixos custos, assim como aconteceu em 2017 e foi um verdadeiro sucesso”.

O secretário de Cultura, Mário Sumirê, reforçou que a “Vila de Natal” será novamente um espaço de “sonhos” e “encantamentos” criado especialmente para alegrar a família poaense, em especial as crianças.

“Fizemos um planejamento e buscamos as melhores soluções para oferecer à população uma bonita decoração e um espaço onde ela possa se divertir e ter momentos de descontração. Tenho certeza que será um sucesso e a segunda edição da ‘Vila de Natal’ vai agradar os poaenses”, completou.