Vila Estação recebe o Complexo Esportivo Osvaldo Fernandes de Morais

O prefeito Marcus Melo entregou, na manhã desta quinta-feira (13), o complexo esportivo Osvaldo Fernandes de Morais – Vadinho, na Vila Estação. Trata-se do 12º espaço entregue pelo projeto Bola na Rede, que tem por objetivo revitalizar e implantar campos de futebol em bairros, agregando a eles espaços complementares para práticas de outras modalidades esportivas.

O complexo da Vila Estação conta com campo de grama sintética, quadra de street, Academia da Terceira Idade (ATI), pista de caminhada e paisagismo em geral. Assim, a Prefeitura de Mogi das Cruzes também entregou hoje a ATI de número 91 da cidade.

“É muito bom a gente entregar equipamentos que farão efetiva diferença na vida da população. Este era um espaço antigo e degradado, que agora está completamente revitalizado. É mais uma demonstração de respeito, dignidade e de melhoria na qualidade de vida de todos que aqui moram”, destacou o prefeito.

O complexo esportivo foi instalado na rua Santa Virgínia. Para quem reside no bairro há mais de 30 anos, como é o caso de Nelson Travassos, trata-se de um grande presente . “É um presente realmente para todos nós, que moramos aqui há tanto tempo e já vimos esse bairro sem nada. Vem melhorando bastante ao longo dos últimos anos e agora ganhamos mais esse espaço”, destacou, acrescentando que o local será de grande utilidade, em especial para as crianças.

Além do complexo esportivo, a Vila Estação também receberá em breve uma nova creche, que está em obras.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães, lembrou a todos que, apesar da entrega do complexo, o momento ainda é de pandemia, portanto o ideal é que as pessoas respeitem o isolamento e utilizem máscaras. Fez também o pedido para que a comunidade se aproprie do espaço, ajudando a cuidar e também fiscalizando.

“Depois que a Prefeitura entrega, isso passa a ser da comunidade, então tratem realmente como algo que pertence a vocês. Claro que seguiremos responsáveis por ações de manutenção, mas tendo a ajuda da comunidade, tudo fica mais fácil”, pontuou, lembrando ainda que Mogi é referência na área do esporte, com projetos como o Bola na Rede e também as ATIs.

A solenidade de entrega do complexo esportivo da Vila Estação também contou com a presença do vice-prefeito, Juliano Abe, do presidente da Liga Municipal de Futebol de Mogi das Cruzes, William Sales, dos vereadores Protássio Nogueira e Antonio Lino, além de representantes e lideranças do bairro e do distrito de Braz Cubas. Também estiveram presentes funcionários da Secretaria de Serviços Urbanos, que foram fundamentais para a execução dos serviços previstos no projeto de revitalização.