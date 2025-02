Vila Helio é escolhida para novo projeto estadual de turismo

A Vila Helio, no Centro de Mogi das Cruzes, acaba de ser escolhida pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo para integrar o Programa de Valorização das Instâncias de Governança Regionais. O objetivo do projeto é valorizar regiões turísticas com materiais de divulgação nas redes sociais, webséries, entre outros meios de comunicação da pasta.



A equipe da Secretaria colocou pessoas espalhadas pelo Estado para captar imagens de pontos turísticos após uma pesquisa. A Vila está entre escolhidos nos 645 municípios paulistas.



Servidores do Governo do Estado estiveram na Vila Helio há alguns dias para gravar imagens de todos os seus atrativos, que serão usadas no perfil da Secretaria no Instagram (@turismoestadosp), ações promocionais, entre outros produtos para divulgar e enaltecer o valor do turismo em diversas cidades paulistas.



“Para nós, é uma honra ter a Vila Helio em mais um programa turístico do Estado. Nós já fazemos parte do Programa de Rotas Turísticas do Governo de São Paulo, sendo recomendada para visitação a turistas do Brasil inteiro. Agora, também entraremos neste novo programa, que tem um objetivo totalmente sinérgico ao nosso, de promover e valorizar o turismo de Mogi e região”, explica Fabiola Trovatto, gestora de Comunicação e Marketing do Grupo Marbor, administrador da Vila Helio.



Pontos de visitação



Entre os pontos para visitação na Vila – além das próprias ruas, calçadas e fachadas de imóveis, que têm uma arquitetura inspirada nas vilas toscanas, com jardins sempre floridos e detalhes encantadores – tem o Memorial Helio Borenstein, que fica na Travessa Vinte e Um de Maio.



Em um painel produzido em diferentes materiais, que ocupa uma parede inteira da travessa, é contada a história da Vila, construída em 1951 pelo imigrante ucraniano Helio Borenstein, da família Borenstein e do Grupo Marbor.



Neste painel, há informações e fotos raras, cedidas pela família e amigos que acompanharam o desenvolvimento do local histórico da cidade. O Memorial é aberto ao público, com entrada gratuita, todos os dias da semana.



Gastronomia



Na Vila, também há diversos estabelecimentos gastronômicos, como restaurantes, cafés, hamburguerias, casa de milk shake, além do Hotel Marbor, que também tem restaurante com café da manhã avulso para quem não está hospedado. “Para os visitantes de fora, toda a comodidade de ter um local para se hospedar com total infraestrutura e localização privilegiada, já que estamos bem no Centro de Mogi, perto de terminais rodoviário e ferroviário, pontos de táxi, de uber e de ônibus e todos os serviços no entorno”, conta Jéssica Louro, gestora do Hotel Marbor.



“Esse fortalecimento da Vila Helio como ponto turístico é bom para todos, inclusive para as empresas instaladas aqui, porque desenvolve também os negócios locais, injeta recursos na economia e ajuda a região a crescer”, destaca Fabiola.



Três prédios comerciais dentro da Vila contam com empresas de diversos segmentos, como contabilidade, advocacia, odontologia, estética, logística e muitos outros, sem que as pessoas precisem se deslocar do próprio espaço comercial.



Durante todo o ano, em datas especiais, também são realizados eventos culturais gratuitos e abertos ao público. Mais informações sobre a Vila Helio estão disponíveis nas redes sociais: @vilahelio.