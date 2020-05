Vila Júlia lidera em casos confirmados de Covid-19 em Poá

O bairro Vila Júlia, em Poá, é o mais afetado pela Covid-19, com 6 casos confirmados da doença até o momento. Em seguida aparece o Jardim Perracine com 4 casos positivos, assim como Jardim Nova Poá, que registra 4 casos e uma morte confirmada pelo vírus.

A Vila Monteiro, Cidade Kemel, Jardim Pereta, Jardim Pinheiro e o Centro tem 3 contaminados pelo vírus, cada. Calmon Viana também tem 3 casos, além de uma morte causada pelo coronavírus.

As informações foram divulgadas por Flávia Verdugo, secretária de Saúde do município, durante o programa DS Entrevista, realizado via Instagram na última segunda-feira (4).

De acordo com a secretária, o mapeamento de casos foi realizado pelo setor de vigilância em saúde do município, que foi ampliado justamente com o intuito de identificar os bairros com maior número de infectados pelo vírus.

“Nós ampliamos a equipe de vigilância para que eles pudessem se debruçar sobre isso, porque esses dados são muito importantes para nós porque precisamos de dados para pensar em ações mais efetivas no município”, explica Flávia.

Testes

A cidade de Poá tem cerca de 4.300 testes rápidos para coronavírus. De acordo com a secretária, 1.500 testes foram adquiridos pelo município de forma antecipada e outros 2.000 testes foram adquiridos por meio do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Cerca de 800 testes também foram recebidos pela cidade por meio do Ministério da Saúde.

Flávia explica que a quantidade de testes disponíveis é suficiente para atender a demanda de Poá no momento. São priorizados para realizar os testes pacientes internados com suspeitas da doença, profissionais da saúde e agentes de segurança do município.

Hospital de Campanha

No última sexta-feira (1), a cidade inaugurou o Hospital de Campanha destinado para casos de coronavírus. Cerca de 300 pessoas já passaram pelo sistema drive-thru montado no hospital que cria uma espécie de triagem de pacientes.

O equipamento conta com 30 leitos, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 20 para casos leves e moderados da doença. Segundo Flávia, até o momento o hospital tem 7 pacientes internados e 5 na emergência, onde são tratados os casos mais graves. Cerca de 40 profissionais da saúde estão trabalhando no local. A secretaria explica que com esse novo equipamento, a tendência é que o número de casos na cidade aumente.

“Nós temos percebido na porta do nosso hospital um aumento significativo no número de casos, então a expectativa é de que os leitos sejam preenchidos”, diz a secretária.

De acordo com Flávia, os casos moderados estão em observação e os pacientes mais graves recebem aporte do Estado para serem transferidos para outros hospitais. Até o momento, acidade tem 65 casos confirmados de Covid-19 e 112 casos descartados. São 351 casos descartados e 8 óbitos confirmados.