Vila Lavínia é atendida neste sábado pelo 'Cuida+Mogi' e Operação Cata-Tranqueira

Neste sábado (23), as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos estão na Vila Lavínia, para mais um Cuida+Mogi. Como em todos os sábados, a força-tarefa vai incluir serviços de varrição, roçada, raspagem e retirada de lixo e entulho.

São atendidas aproximadamente 30 vias públicas do bairro, tais como Francisco Martins Feitosa, Francisco Vaz Coelho, Padre Eustáquio, José Benedito Moreira, José D Carlo, Adelino de Mello, Paulo Ferrari Massaro, Capitão Joaquim Antônio Batalha, Antônio Moretti, José Colela, Severo dos Santos, Santo André, José Cury Andere, Itaquaquecetuba, Arujá e Bento do Sacramento, Dr. Frederico Renê Jaegher, entre outras do mesmo bairro.

A Operação Cata-Tranqueira e Cata-Pneus também vai atuar neste sábado (16) na Vila Lavínia, além de em outros 11 bairros. São eles: Residencial José Elias, Vila Rubens, Vila Cidinha, Chácara das Flores, Vila Celeste, Jardim Paulista, Vila Nancy, Vila Flávio, Vila Bernadotti, Vila Progresso e Vila Vitória.

Os moradores desses locais que têm móveis velhos e outros materiais inservíveis devem deixar os itens nas calçadas em frente às suas residências nos primeiros minutos da manhã. Lembrando que a Operação Cata-Tranqueira tem início a partir das 7 horas.

No último sábado (16), as equipes estiveram no Mogi Moderno e em um terreno municipal da rua João Antônio Faustino, onde executaram raspagem de 28,6 mil metros lineares de guias, capina de 46,3 mil metros quadrados de áreas municipais e a retirada de 24 toneladas de lixo e descarte irregular.

O Cuida+Mogi é um programa de manutenção e zeladoria urbana, que tem como intuito manter os bairros da cidade em boas condições de forma contínua, evitando que o cidadão precise acionar a Prefeitura para sanar eventuais problemas. Isso não interefere na atuação diária das equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que se dedicam ao atendimento de demandas diversas registradas pela população.

Em 2018, foram 50 sábados de mutirão e 145 bairros atendidos pela força-tarefa, o que representa um aumento de 79% de efetividade em comparação a 2017, quando 81 bairros foram contemplados pelos trabalhos. Este será o oitavo Cuida+Mogi de 2019. Com os sete já realizados, já foi possível atender a 36 bairros, com parciais de 125.443,56 metros lineares de guias raspadas, 196.806,64 metros quadrados de áreas municipais capinadas e 176 toneladas de lixo e descarte irergular retirados de áreas públicas.

Os cidadãos que quiserem solicitar serviços de manutenção em áreas públicas podem ligar no telefone 156, abrir um atendimento diretamente pelo site da Prefeitura ou ainda baixar o aplicativo Fala Mogi